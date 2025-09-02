W specjalnym odcinku podcastu „Rzecz w tym” Bogusław Chrabota rozmawia z ekonomistą i byłym wicepremierem Grzegorzem Kołodko o konsekwencjach powrotu Donalda Trumpa do Białego Domu. Kołodko bez ogródek stwierdza, że Trump 2.0 to polityk bardziej doświadczony, ale też bardziej autokratyczny i niebezpieczny. W rozmowie pojawiają się wątki globalnej gospodarki, przemian w układzie sił światowych, roli Chin, przyszłości dolara oraz pozycji Polski w zmieniającym się świecie.

„Trump 2.0” – bardziej doświadczony, bardziej niebezpieczny

– Tym się różni, że jest dużo gorszy, bo jest bardziej doświadczony i nauczył się podczas pierwszej swojej prezydentury tego, że bardzo ważna jest lojalność – ocenia Kołodko. W jego opinii Trump zbudował wokół siebie krąg ludzi bezkrytycznych, gotowych poprzeć go w każdej sytuacji, nawet gdy się myli. – Jest coraz bardziej autokratyczny, krytyczny, by nie rzec wręcz dyktatorski.

Ekonomista zwraca uwagę na ideologiczny zwrot Trumpa i jego dążenia hegemonistyczne. – To jest największy szkodnik współczesnego świata – mówi bez ogródek. Jego działania są nieprzewidywalne i niekonsekwentne, co destabilizuje globalny porządek. Nawet jego spotkania z Putinem nie budzą już zdziwienia – bardziej niepokój.

Ameryka pod rządami transakcyjnego lidera

Kołodko nie ma złudzeń co do motywacji Trumpa. – On ma podejście transakcyjne. Wszystko jest dla niego układem – mówi, komentując m.in. obecność potentatów IT przy jego inauguracji. Krytycznie ocenia także krótki „sojusz” Trumpa z Elonem Muskiem: – To nie była miłość do końca kadencji ani do końca świata. Ego zderzyło się z ego.

Trumpa-nomikę, czyli specyficzną gospodarkę Trumpa, Kołodko nazywa „serią błędów”. – To są fanaberie. Jak można robić taką serię błędów jeden po drugim? – pyta. Jego zdaniem polityka celna Trumpa to ekonomiczne bzdury, które pogłębią inflację i zmniejszą konkurencyjność USA.

– Gdyby przyszedł do mnie student i mówił to, co mówi Trump, dostałby dwóję – dodaje z ironią.

Globalna rywalizacja, której USA nie wygrają

Kołodko przewiduje pogorszenie pozycji Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej. – Stany Zjednoczone już nie są numerem jeden na świecie – zaznacza. Zdaniem ekonomisty, działania Trumpa osłabiają dolara i zaufanie do USA jako stabilnego partnera. – To wzmacnia Chiny, co jest kompletnie wbrew intencjom Trumpa.

Rywalizacja z Chinami nie jest już jego zdaniem możliwa do wygrania w dłuższej perspektywie. – Jeśli nie przegrywają, to tracą swoją relatywną pozycję – ocenia. USA nie wykorzystują potencjału współpracy z UE czy sojusznikami technologicznymi jak Japonia i Korea Południowa, co tylko pogłębia ich izolację.

Największe gospodarki świata Foto: PAP

Polska między Waszyngtonem a Pekinem

Na koniec rozmowy pojawia się wątek polskiej polityki zagranicznej. Kołodko apeluje o większy realizm i dywersyfikację kierunków współpracy gospodarczej. – Nie możemy pójść ścieżką wasalizacji wobec Stanów Zjednoczonych – ostrzega. Jego zdaniem Polska powinna wzmacniać Unię Europejską i jednocześnie pogłębiać relacje z Chinami oraz Indiami.

– Stany Zjednoczone traktują Polskę instrumentalnie. Musimy zdawać sobie z tego sprawę – podsumowuje Kołodko. Tylko równowaga między Wschodem a Zachodem daje szansę na stabilny rozwój i realną podmiotowość Polski w zmieniającym się świecie.