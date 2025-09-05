11 min. 56 sek.
Aktualizacja: 05.09.2025 08:58 Publikacja: 05.09.2025 07:30
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Podczas targów zbrojeniowych w Kielcach MON podpisało kontrakt na systemy pasywnej lokacji warty blisko 4 mld zł. To jednak prawdopodobnie ostatnia duża umowa na długie miesiące. Ministerstwo Finansów blokuje finansowanie kolejnych zakupów uzbrojenia poprzez spór o Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Jeśli resort obrony sam będzie musiał spłacać zadłużenie, nowe kontrakty zostaną wstrzymane. Eksperci ostrzegają, że Polska może nie wykorzystać 100 mld zł z unijnego programu SAFE.
German Gref, szef Sberbanku, ostrzegł na forum we Władywostoku, że rosyjska gospodarka wchodzi w stagnację. Według niego obecny poziom stóp procentowych – 18 proc. – dławi inwestycje i może wepchnąć kraj w recesję. Bank centralny już rozpoczął obniżki, ale zdaniem Grefa potrzeba cięć co najmniej o 6 punktów procentowych, by ożywić gospodarkę.
Czytaj więcej
Rośnie kolejka rosyjskich koncernów potrzebujących pomocy finansowej Kremla. Po kopalniach, kolei...
Administracja Donalda Trumpa zwróciła się do Sądu Najwyższego o pilne rozpatrzenie apelacji dotyczącej ceł wprowadzonych podczas jego prezydentury. Niższy sąd orzekł, że były prezydent przekroczył swoje uprawnienia, powołując się na przepisy wyjątkowe. Jeśli orzeczenie zostanie podtrzymane, wiele umów handlowych może wymagać renegocjacji.
Czytaj więcej
Do 14 października niepewna jest przyszłość ceł wprowadzonych przez Donalda Trumpa, jak i wszystk...
Agencja Reuters poinformowała, że kartel OPEC+ w niedzielę będzie debatował nad zwiększeniem wydobycia ropy w październiku. Celem jest odzyskanie udziału w rynku, nawet kosztem niższych cen. Informacja od razu odbiła się na notowaniach – ropa Brent straciła ponad 1 proc..
Czytaj więcej
OPEC+ planuje zwiększyć wydobycie ropy o 548 tys. baryłek dziennie we wrześniu — podały w niedzie...
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych z Polski i świata.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas