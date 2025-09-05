W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Problem z finansowaniem polskich zbrojeń

Podczas targów zbrojeniowych w Kielcach MON podpisało kontrakt na systemy pasywnej lokacji warty blisko 4 mld zł. To jednak prawdopodobnie ostatnia duża umowa na długie miesiące. Ministerstwo Finansów blokuje finansowanie kolejnych zakupów uzbrojenia poprzez spór o Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Jeśli resort obrony sam będzie musiał spłacać zadłużenie, nowe kontrakty zostaną wstrzymane. Eksperci ostrzegają, że Polska może nie wykorzystać 100 mld zł z unijnego programu SAFE.

Rosja na krawędzi recesji

German Gref, szef Sberbanku, ostrzegł na forum we Władywostoku, że rosyjska gospodarka wchodzi w stagnację. Według niego obecny poziom stóp procentowych – 18 proc. – dławi inwestycje i może wepchnąć kraj w recesję. Bank centralny już rozpoczął obniżki, ale zdaniem Grefa potrzeba cięć co najmniej o 6 punktów procentowych, by ożywić gospodarkę.

Cła Trumpa pod lupą Sądu Najwyższego

Administracja Donalda Trumpa zwróciła się do Sądu Najwyższego o pilne rozpatrzenie apelacji dotyczącej ceł wprowadzonych podczas jego prezydentury. Niższy sąd orzekł, że były prezydent przekroczył swoje uprawnienia, powołując się na przepisy wyjątkowe. Jeśli orzeczenie zostanie podtrzymane, wiele umów handlowych może wymagać renegocjacji.

OPEC+ rozważa wzrost produkcji ropy

Agencja Reuters poinformowała, że kartel OPEC+ w niedzielę będzie debatował nad zwiększeniem wydobycia ropy w październiku. Celem jest odzyskanie udziału w rynku, nawet kosztem niższych cen. Informacja od razu odbiła się na notowaniach – ropa Brent straciła ponad 1 proc..

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych z Polski i świata.