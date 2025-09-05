Rzeczpospolita

Powstańcza Realpolitik a wojna z Rosją

Nie mamy do czynienia z prostym wyborem – albo walka o wartości i bezsensowna śmierć w starciu z silniejszym wrogiem, albo rezygnacja z walki, podporządkowanie się silniejszemu i stosunkowo spokojne życie. Nie było tak w 1944 r. I nie jest tak obecnie, czego doświadczają Ukraińcy.

Publikacja: 05.09.2025 08:00

Dowództwo niemieckie podejmowało się zaciekłej obrony przed Armią Czerwoną niejednego dużego miasta

Dowództwo niemieckie podejmowało się zaciekłej obrony przed Armią Czerwoną niejednego dużego miasta przekształconego w twierdzę. Podczas walk w 1945 r. ok. 70 proc. zabudowy Wrocławia zostało zniszczone. Z ewakuowanych wcześniej mieszkańców ok. 90 tys. zginęło w „marszu śmierci”

Foto: ZBIORY MUZEUM ARCHITEKTURY

Paweł Ukielski

W przeddzień 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego „Rzeczpospolita” opublikowała sondaż pokazujący, że 51,3 proc. Polaków uważa, że było ono potrzebne i powinno wybuchnąć, podczas gdy jedynie 21,5 proc. naszych rodaków jest przeciwnego zdania. Co szczególnie istotne, nastąpiła fundamentalna zmiana rozkładu opinii w ciągu zaledwie siedmiu lat. W 2018 r. wyniki były znacznie bardziej zbliżone do siebie – 35 proc. respondentów popierało decyzję o powstaniu, podczas gdy 29 proc. uważało ją za błędną.

