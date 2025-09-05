W przeddzień 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego „Rzeczpospolita” opublikowała sondaż pokazujący, że 51,3 proc. Polaków uważa, że było ono potrzebne i powinno wybuchnąć, podczas gdy jedynie 21,5 proc. naszych rodaków jest przeciwnego zdania. Co szczególnie istotne, nastąpiła fundamentalna zmiana rozkładu opinii w ciągu zaledwie siedmiu lat. W 2018 r. wyniki były znacznie bardziej zbliżone do siebie – 35 proc. respondentów popierało decyzję o powstaniu, podczas gdy 29 proc. uważało ją za błędną.