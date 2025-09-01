Nowacka była również pytana o słowa biskupów, którzy wskazali na demoralizację i deprawację. – Na meandry myślenia biskupów nie umiem odpowiedzieć. Nie jest kompetencją Episkopatu ingerować w podstawy programowe. Mają pełne kompetencje do podstaw programowych z religii, więc im w to nie ingeruję. Chciałabym, żeby oni też nie ingerowali. Wysłałam im podstawy programowe. Spotykałam się z Episkopatem, gdy dyskutowaliśmy o religii – mówiła minister

Episkopat krytykuje edukację zdrowotną. List KEP do rodziców uczniów

W czwartek Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski opublikowała list, w którym zwraca się do rodziców uczniów, by nie wyrażali zgody na udział w tych zajęciach.

Jak tłumaczono w apelu, w programie są treści, „które nie są zgodne z wiarą katolicką i narażają dzieci i młodzież na ryzyko poważnych niebezpieczeństw, mogących wpływać na całe ich życie, a także życie rodziny”.

„Proponowane treści mogą prowadzić do zniekształcenia obrazu kobiecości i męskości, a nawet powodować, że dziewczęta będą identyfikowały się jako chłopcy, a chłopcy – jako dziewczęta, w ich najbardziej wrażliwym okresie życia, w którym młody człowiek poszukuje własnej tożsamości i potrzebuje szczególnego wsparcia, opieki i towarzyszenia mu przez najbliższych. Niezwykle zaś łatwo jest wtedy skrzywdzić młodych ludzi i doprowadzić w konsekwencji do wielu zaburzeń” – wskazuje KEP.