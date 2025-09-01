Aktualizacja: 01.09.2025 21:52 Publikacja: 01.09.2025 20:53
Minister edukacji narodowej Barbara Nowacka
Foto: PAP/Piotr Matusewicz
Edukacja zdrowotna od 1 września 2025 zastąpi wychowanie do życia w rodzinie. Zajęcia mają dotyczyć wszystkich aspektów zdrowia człowieka na różnych etapach życia. Będą obejmować m.in. takie działy jak wartości i postawy, zdrowie fizyczne, aktywność fizyczna, odżywianie, zdrowie psychiczne, zdrowie seksualne, internet i profilaktyka uzależnień, dojrzewanie czy system ochrony zdrowia.
- Edukacja zdrowotna wygrała, wchodząc do szkół. To jest bardzo duży sukces i chcę podziękować wszystkim, którzy pisali podstawę programową. To wspólny wysiłek osób, które rekomendowała minister zdrowia i minister sportu. Dzisiaj faktycznie pierwszy dzień z edukacją zdrowotną. Przedmiot niezwykle potrzebny. Przedmiot, który wnosi potrzebne wartości dotyczące życia społecznego, relacji, dobrostanu, higieny, ruchu, profilaktyki, medycyny prewencyjnej. To wielki sukces, że taki przedmiot, dający odpowiedź na wielkie wyzwania współczesnego świata, wchodzi do szkół – powiedziała Barbara Nowacka w rozmowie z TVN24.
Minister edukacji wskazała, że do 25 września będzie wiadomo, ilu rodziców postanowiło wypisać swoje dzieci z edukacji zdrowotnej. – Bardzo państwa namawiam, dajcie szansę temu przedmiotowi – apelowała Nowacka. – Jeżeli mamy na szali zdrowie i bezpieczeństwo dziecka albo dyskusję o pierwszej czy ostatniej lekcji, proszę, wybierzmy zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży – dodała.
Nowacka była również pytana o słowa biskupów, którzy wskazali na demoralizację i deprawację. – Na meandry myślenia biskupów nie umiem odpowiedzieć. Nie jest kompetencją Episkopatu ingerować w podstawy programowe. Mają pełne kompetencje do podstaw programowych z religii, więc im w to nie ingeruję. Chciałabym, żeby oni też nie ingerowali. Wysłałam im podstawy programowe. Spotykałam się z Episkopatem, gdy dyskutowaliśmy o religii – mówiła minister
W czwartek Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski opublikowała list, w którym zwraca się do rodziców uczniów, by nie wyrażali zgody na udział w tych zajęciach.
Jak tłumaczono w apelu, w programie są treści, „które nie są zgodne z wiarą katolicką i narażają dzieci i młodzież na ryzyko poważnych niebezpieczeństw, mogących wpływać na całe ich życie, a także życie rodziny”.
„Proponowane treści mogą prowadzić do zniekształcenia obrazu kobiecości i męskości, a nawet powodować, że dziewczęta będą identyfikowały się jako chłopcy, a chłopcy – jako dziewczęta, w ich najbardziej wrażliwym okresie życia, w którym młody człowiek poszukuje własnej tożsamości i potrzebuje szczególnego wsparcia, opieki i towarzyszenia mu przez najbliższych. Niezwykle zaś łatwo jest wtedy skrzywdzić młodych ludzi i doprowadzić w konsekwencji do wielu zaburzeń” – wskazuje KEP.
– Namawiam, żeby przeczytali (podstawę programową – red.). Głoszą słowo Boże, mówią o prawdzie, to niech przeczytają prawdę w podstawie programowej, przestaną kłamać o tym przedmiocie. Tam jest o złym dotyku, jest o przeciwdziałaniu pornografii, o przeciwdziałaniu uzależnieniom, o budowaniu dobrych i zdrowych relacji rodzinnych. Księżom też się przyda przeczytanie tego – mówiła Nowacka.
– Zależało mi, żeby to był dobrze przyjęty program, dlatego poprosiłam różnych ludzi z różnych środowisk, między innymi księdza Arkadiusza Nowaka, znanego specjalisty od przeciwdziałania uzależnieniom. Młodzież jest uzależniona i jest narażona na uzależnienie od smartfonów, od narkotyków, od alkoholu, od pornografii. Dajmy im narzędzia do uzyskania odporności, dajmy im szansę budowanie prawdziwych relacji. Episkopat, który ingeruje w to, w jaki sposób szkoła ma uczyć o rodzinie, nie jest wiarygodny – stwierdziła.
Edukacja zdrowotna obejmuje znacznie więcej niż tylko wiedzę medyczną czy biologiczną. Program uwzględnia także zagadnienia związane z emocjami, relacjami, odpowiedzialnością, wartościami i dobrostanem. Uczniowie będą uczyć się podejmowania świadomych decyzji dotyczących zdrowia, promowania zdrowego stylu życia, a także radzenia sobie z zagrożeniami – od chorób zakaźnych, przez uzależnienia, po dezinformację.
Podstawa programowa przewiduje szerokie spektrum treści: wartości i postawy, zdrowie fizyczne i psychiczne, aktywność ruchową, odżywianie, zdrowie społeczne, dojrzewanie, zdrowie seksualne, higienę środowiskową, profilaktykę uzależnień, a także system ochrony zdrowia.
– To przedmiot interdyscyplinarny, który łączy elementy biologii, psychologii, socjologii i edukacji cyfrowej. Chcemy, aby młodzi ludzie zyskali praktyczne umiejętności, dzięki którym będą potrafili zadbać o siebie i innych – podkreślają autorzy programu.
