„Jest wrażenie, że postkomuniści do spółki z liberalno-lewicowymi chcą przekręcić ostatnie, rozstrzygnięte już wybory prezydenckie w Polsce i odebrać nam wolność wyboru. Nie dajmy się, my, wyborcy!” – napisał w poniedziałek prezydent Andrzej Duda.

Andrzej Duda o wyborach: można mieć obawy o realizację standardów demokratycznych

O rozwinięcie swojej myśli prezydent został poproszony podczas wspólnej konferencji z premierem Malezji, Anwarem Ibrahimem. Prezydent we wtorek rozpoczął wizytę w Kuala Lumpur.

– Mój wpis był reakcją na pewien rozszerzający się od kilku dni zdumiewający trend. Nagle wywołuje się jakieś rzekome zafałszowania w przebiegu ostatnich wyborów. Podchodzę do tego bardzo spokojnie, ale kiedy czytam takie wypowiedzi jak pana Leszka Millera czy pana Romana Giertycha, wzywające do ponownego przeliczenia głosów, a jeden z tych panów pochodzi ze środowiska, które zawsze mówiło, że „nieważne, kto głosuje, ważne, kto przelicza głosy”, zwróciłem uwagę rodakom, by bacznie się tej sytuacji przyglądali i nie pozwalali na to, by w Polsce były naruszane podstawowe zasady demokratyczne – powiedział Andrzej Duda.

– Wybory w Polsce się odbyły. W większości komisji zasiadali przedstawiciele związani z obecnie rządzącą koalicją, także w tych komisjach, co do których podnoszone są wątpliwości. Co nam chcą powiedzieć uczestnicy koalicji rządzącej? Że ich ludzie współuczestniczyli w sprefabrykowaniu wyników wyborów, które były niekorzystne dla ich opcji politycznej? – kontynuował prezydent.