Szczególnym przykładem przyjęcia przez skrajną prawicę debaty publicznej odnosi się do Ukrainy. Jeszcze w listopadzie Donald Tusk odrzucił pomysł Emmanuela Macrona i Keira Starmera wysłania wojsk do naszego sąsiada, aby zapewnić mu bezpieczeństwo. To był tylko teoretyczny projekt, bo jego warunkiem ma być zawarcie pokoju między Kijowem i Moskwą, na co się dziś nie zapowiada. Chodziło jednak o zapobieżenie paktowi między Trumpem i Putinem kosztem Ukraińców, za który Polska zapłaciłaby wyjątkowo wysoką cenę. Po prostu zjednoczona Europa chciała pokazać, że i ona ma coś do zaoferowania i przez to powinna zostać dopuszczona do udziału w rokowaniach.

Na ostatniej prostej sprawy poszły jednak dalej. Sukcesem rządu okazało się odebranie od początku czerwca otwartego dostępu dla Ukraińców do unijnego rynku rolnego. A więc odcięcie Ukrainy, która toczy desperacką wojnę z Rosją, od kluczowego źródła dochodów. I to w chwili, gdy Ameryka wstrzymuje pomoc dla Kijowa. Można mieć wątpliwości, czy to faktycznie wpisuje się w polską rację stanu.

Wybory prezydenckie 2025: W świecie zdominowanym przez proste emocje nie ma miejsca na głębszą refleksję

Zielony Ład to kolejny straszak, jaki pojawił się w debacie. Tak jakby zmiana klimatu nie niosła ze sobą katastrofalnych skutków dla świata, w tym Polski. Paradoksalnie tę kwestię zaczyna lepiej rozumieć chińska dyktatura niż nasz demokratyczny kraj. W polskiej debacie doszło jednak do tego, że Rafał Trzaskowski musiał się tłumaczyć z tego, że stara się zazielenić ulice polskiej stolicy.

Przykłady można by mnożyć. W tym tygodniu francuski parlament przyjął ustawę o legalizacji eutanazji. W Polsce udajemy, że problem związany z możliwością coraz dłuższego podtrzymywania ludzi przy życiu przez medycynę, jednak w bardzo problematycznych warunkach, nie istnieje.

Strategia unikania trudnych tematów ma wiele wspólnego z upadkiem mediów: wpływ na decyzję ma teraz celny mem, sprytny tweet, fajna setka. Wszystko jest oparte na emocjach. Pamięć wyborców sięga najwyżej paru dni. W takim układzie złożone argumenty i prezentowanie szerszego kontekstu musi przegrać z prostym przekazem opartym na emocjach.