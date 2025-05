Jędrzej Bielecki: Kordon sanitarny wokół Brauna. We Francji czy Niemczech Nawrocki by nie wygrał

Władza czy wierność podstawowym wartościom: przed takim dylematem stawało wielu polityków na Zachodzie. Choć prezydent Emmanuel Macron jest dziś bardzo niepopularny i zdaniem wielu popełnił kardynalny błąd rozpisując latem zeszłego roku przedterminowe wybory, raz jeszcze doszło nad Sekwaną do powstania „frontu republikańskiego”: zjednoczenia wszystkich sił byle zatrzymać marsz po władzę skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen. Z tego powodu liberalny, mniejszościowy gabinet François Bayrou rządzi krajem, pozostawiając drugorzędną rolę gaullistowskim Republikanom. Ci woleli jednak taki układ niż pełnię rządów z Le Pen. Podobnie w Niemczech CDU/CSU zdecydowała się na koalicję z bardzo niepopularną dziś SPD byle nie wchodzić w układy ze skrajnie prawicową Alternatywą dla Niemiec (AfD).

W całej Zachodniej Europie problem wchodzenia w układy ze skrajną prawicą jest przedmiotem głębokiej debaty

Nie wszystkie kraje zachodniej Europy trzymają się zasady kordonu sanitarnego wokół skrajnej prawicy. W Finlandii i Szwecji uznano, że lepiej wprowadzić te ugrupowania do rządu w nadziei, że się ustatkują kiedy przejmą odpowiedzialność za losy kraju. W Hiszpanii sojusz z umiarkowaną Partią Ludową i postfrankistowskim Voksem został zawiązany, choć tylko na poziomie wybranych wspólnot autonomicznych.

Wielu wskazuje też, że izolowanie skrajnej prawicy prowadzi tylko do zwiększenia dla niej poparcia. We Francji w drugiej turze wyborów prezydenckich w 2022 r. Le Pen uzyskała 41,5 proc. głosów. W Niemczech AfD zajęło drugie miejsce w ostatnich wyborach do Bundestagu, a teraz sondaże dają temu ugrupowaniu nawet pierwsze miejsce.

We wszystkich krajach zachodniej Europy strategia, jaką powinno się przyjąć wobec skrajnej prawicy poprzedziły jednak długie debaty. W Polsce, kraju tak boleśnie dotkniętym przez reżimy totalitarne, Nawrocki nie zdobył się nawet na chwilę refleksji w tej sprawie. Uznał, że władza jest ważniejsza.