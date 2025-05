Grzegorz Braun – lider Konfederacji Korony Polskiej, który w pierwszej turze wyborów prezydenckich zdobył 6,34 proc. głosów – jeszcze przed pierwszą turą odwiedził Lublin. Jak informuje Wirtualna Polska, do Prokuratury Rejonowej Lublin Południe wpłynąć miały materiały zebrane przez Komendę Miejską Policji w sprawie wystąpienia polityka podczas tego spotkania z wyborcami.

Grzegorz Braun znieważył Andrzeja Dudę na wiecu w Lublinie?

Zgłoszenie do Prokuratury Rejonowej Lublin Południe złożyć miał student, który był przypadkowym obserwatorem wiecu wyborczego Grzegorza Brauna w Lublinie – podaje Wirtualna Polska. Mężczyzna zawiadomić miał, że podczas swojego wystąpienia Grzegorz Braun nazwał obecnie urzędującego prezydenta Andrzeja Dudę „zdrajcą i patentowanym durniem”.

Prokurator Marcin Stelmach – szef Prokuratury Rejonowej Lublin Południe – przekazał w rozmowie z WP, że student stwierdził, iż wypowiedź lidera Konfederacji Korony Polskiej znieważa prezydenta, w związku z czym zdecydował się zgłosić sprawę zabezpieczającym wiec funkcjonariuszom policji. - Zgłosił im to, a ci przewieźli go na Komendę Miejską Policji w Lublinie, gdzie złożył do protokołu zawiadomienie o popełnionym przestępstwie - mówi w rozmowie z portalem Stelmach.

Jak podaje WP, w toku czynności wykonywanych przez policję zgrano zapis wideo, które sporządzali policjanci. Dokonano także oględzin nagrania, które potwierdziło, iż takie słowa faktycznie padły.