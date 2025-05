Ostateczna liczba osób głosujących za granicą może być jeszcze większa, ponieważ w komisjach wyborczych poza granicami kraju mogą stawić się również osoby, które posiadają zaświadczenie o prawie do głosowania. Chrzanowska podała, że w I turze 17 tys. osób z takim zaświadczeniem głosowało za granicą

Pełnomocniczka MSZ ds. organizacji wyborów prezydenta w 2025 roku: Rekordowa liczba zarejestrowanych za granicą

- Na pierwszą turę głosowania zarejestrowało się za granicą ponad 509 tys. obywateli – mówiła Chrzanowska. Jak dodała, po pierwszej turze uruchomiona została możliwość dopisania się do spisów wyborców prowadzonych przez konsulów. - I odnotowaliśmy ogromną dynamikę tych zapisów. I tak od 20 maja, czyli w dziewięć dni, dopisało się do spisów ponad 211 tys. osób, co daje w tej chwili liczbę 695 886 potencjalnych wyborców – powiedziała. - W 2023 roku za granicą w wyborach parlamentarnych zagłosowało ok. 636 tys. polskich obywateli – poinformowała też.

O tegorocznej II turze wyborów za granicą Chrzanowska mówiła, że „do tej liczby dojdą również osoby, które pojawiają się w dniu wyborów z zaświadczeniem o prawie do głosowania”. - To rekordowa liczba polskich obywateli, która za granicą zarejestrowała się na wybory – dodała.

Z informacji przekazanej przez przedstawicielkę MSZ wynika, że najwięcej obywateli dopisało się do spisu wyborców w Nottingham, gdzie zarejestrowanych jest 3 685 wyborców. - Bardzo duża liczba rejestracji była też w Drammen w Norwegii, Kleven w Niemczech, Brunsum w Holandii i Gandawie w Belgii.