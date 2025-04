Kampania prezydencka będzie krótsza po śmierci papieża Franciszka

Tak jak już pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, Wielkanoc to tradycyjnie czas, w którym polityka schodzi na dalszy plan, chociaż polityczne rozmowy wciąż toczą się przy rodzinnych stolach. W tym roku było podobnie – jednak od poniedziałkowego poranka sztaby kandydatów na prezydenta muszą brać pod uwagę nowe okoliczności związane z informacjami z Watykanu o śmierci papieża Franciszka. Od dawna wiadomo, że wielkie wydarzenia geopolityczne mają wpływ na krajową politykę – nie inaczej jest z kampaniami wyborczymi. Tak było już wcześniej, tak jest i teraz, gdy sytuacja zmienia się dynamicznie, a emocje społeczne są trudne do przewidzenia.

„Rzeczpospolita” rozmawiała z przedstawicielami kilku sztabów wyborczych i wszyscy przyznają, że analizują sytuację, a w najbliższych dniach będą reagować adekwatnie do tego, co będzie się działo w przestrzeni publicznej. Wszyscy zgadzają się w jednym – informacje z Watykanu wpłyną przede wszystkim na kalendarz samej kampanii. Czasu na politykę będzie po prostu jeszcze mniej.

Na kampanię prezydencką sztabom pozostaje coraz mniej czasu

Pierwszym i najważniejszym efektem wiadomości, która nadeszła z Rzymu w wielkanocny poranek, będzie zawieszenie polityki w jej dotychczasowym kształcie. Na najbliższe dni – co najmniej do pogrzebu papieża Franciszka – wielka polityka i batalia wyborcza zejdzie z pierwszego planu. Wydarzenia kampanijne zapewne będą się odbywały, choć ich skala i forma zależeć już będą od decyzji poszczególnych sztabów. Pewne jest natomiast, że uwaga opinii publicznej, a wraz z nią czas antenowy i przestrzeń w mediach społecznościowych skoncentruje się teraz wokół Watykanu. Już na poniedziałek zmieniono ramówki głównych stacji telewizyjnych, a debata polityczna została przytłumiona przez odejście papieża. W praktyce oznacza to, że pełnowymiarowa kampania prezydencka może wrócić dopiero po majówce. A to pozostawiać będzie sztabom zaledwie kilkanaście dni na końcową mobilizację elektoratu. Od tej mobilizacji będą zależeć wyniki wyborów.

Wybory prezydenckie w Polsce: nieprzewidywalność rośnie

Redukcja czasu przeznaczonego na kampanię wyborczą to poważne wyzwanie i dotyczy wszystkich kandydatów. W sytuacji, gdy polityka w tak dużym stopniu obraca się wokół zewnętrznych wydarzeń – czy to geopolitycznych, czy takich jak zmiana na czele Kościoła rzymskokatolickiego – sztabom będzie znacznie trudniej narzucać własne tematy i budować przekaz. To z kolei zwiększa i tak już wysoką nieprzewidywalność wyborów w 2025 r.