- Karol Nawrocki częściej od Szymona Hołowni wskazywany był zwłaszcza wśród osób z miast liczących do 20 tys. mieszkańców (21 proc. vs. 11 proc.) oraz zarabiających powyżej 7000 zł netto (17 proc. vs. 9 proc.). Obecny marszałek Sejmu jako główny wygrany przeważa nad Karolem Nawrockim przede wszystkim wśród respondentów z miast o wielkości 200 tys. - 499 tys. mieszkańców (24 proc. vs. 10 proc.) i badanych, których dochody mieszczą się w granicach 5001 zł – 7000 zł netto (19 proc. vs. 9 proc.) - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak, wiceprezes agencji badawczej SW Research.



Metodologia badania: Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 15-16 kwietnia 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.