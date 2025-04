Przedświąteczne „Polityczne Michałki” o debatach, liderach i nacjonalizmie gospodarczym

Kanał Zero i potęga formatu

Rozmowy Krzysztofa Stanowskiego stają się nowym fenomenem kampanii. To bardziej psychoterapia niż debata – ironizował Szułdrzyński. Zdaniem Płocińskiego ten format jest wygodny dla kandydatów. – Wszyscy punktują – bo to jedyna okazja, by pokazać się jako swojski, normalny gość.

Płociński uważa, że jeśli Trzaskowski nie pojawi się u Stanowskiego, popełni poważny błąd. – Nie musi mówić nic o Nawrockim. Wystarczy, że pokaże, iż nie jest bufonem – mówił dziennikarz.

Szymon Hołownia w środku, Donald Tusk o patriotyzmie

Szymon Hołownia, który „w każdej debacie wypadał lepiej niż Trzaskowski”, staje się nowym liderem kampanii środka. Płociński porównuje go do Korwin-Mikkego: „pławi się w roastach, rośnie od pytania do pytania”. Dziennikarze przewidują, że może odebrać Mentzenowi część elektoratu protestu, a PSL zaczyna wspierać go finansowo. – Hołownia walczy o swoją przyszłość, ale jeszcze bardziej o przyszłość Kosiniaka-Kamysza – zauważył Płociński.

W tle pojawia się pytanie o formę i strategię Rafała Trzaskowskiego. Płociński zgryźliwie ocenia biograficzną książkę „Rafał”. – To jak na rozmowie o pracę – niby o wadach, ale tylko sukcesy – ironizował. Do gry niespodziewanie włącza się też Donald Tusk, który ogłasza gospodarczy patriotyzm. – Kapitał ma narodowość – powiedział szef rządu na EFNI. Zdaniem rozmówców to element szerszego zwrotu i ratunkowa narracja po wizerunkowym kryzysie Trzaskowskiego.