Jak trafiła do białoruskiej opozycji? Ustalamy, że miała zostać dwa razy zatrzymana przez białoruskie służby w sierpniu 2020 r. – podczas protestów po sfałszowanych wyborach Aleksandra Łukaszenki. Po tym, we wrześniu 2020 r., z całą rodziną przeprowadziła się najpierw do Kijowa, a stamtąd do Polski. Na Białorusi była menedżerką w amerykańskim koncernie produkującym napoje gazowane.

Skąd miała pieniądze w Polsce? Melnikawa miała tłumaczyć znajomym, że to dlatego, że dobrze zarabia jej mąż – programista po białoruskim uniwersytecie pracujący w Polsce. Jeśli wierzyć wpisom na LinkedInie – w dużej brytyjskiej firmie IT. To Andrei Melnikau.

Rodzina Melnikau sięga po rządowy specjalny program wizowy dla informatyków? MSZ nie odpowiada

W rejestrze CEDIG odnajdujemy jego firmę, którą założył w Polsce w marcu 2021 r. w Białymstoku. Przenosi ją rok później do Warszawy. Działalność gospodarcza, jaką prowadzi w Polsce, nie została zawieszona, podobnie jak nie zmienił statusu małżeńskiego, a ostatnie zmiany w dokumentach pochodzą z kwietnia 2024 r.

To ważne, bo Anżalika Melnikawa twierdziła, że rozwiodła się z mężem. Był to efekt presji środowiska – Andrei Melnikau (tak zapisał swoje imię i nazwisko w polskich bazach) często wyjeżdżał bowiem na Białoruś, co nie było dobrze przyjmowane w środowisku opozycji białoruskiej. Mimo to – jak się okazuje – nadal, do końca, mieszkali razem w mieszkaniu w Warszawie.

Jak rodzina Melnikawów znalazła się w Polsce? Według białoruskich mediów skorzystali z wizowego programu rządowego dla białoruskich informatyków – Poland Business Harbour. MSZ nie odpowiedział nam na pytanie o tę kwestię. Za rządów PiS, jak ujawniła „Rz”, wydano ponad 90 tys. specjalnych wiz PBH, nie weryfikując ani umiejętności pracowników, ani tego, czy rzeczywiście będą pracować w naszym kraju (program dotyczył relokacji całych rodzin, nowy szef MSZ w ubiegłym roku podjął decyzję o jego likwidacji).