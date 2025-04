Polityk Konfederacji podkreślił również, że „sytuacja międzynarodowa robi się coraz gorsza”. „Wpływamy na bardzo niespokojne wody. I niestety nasze państwo nie wydaje się być solidnym okrętem” – zaznaczył. „Wymiar sprawiedliwości rozwalony. Rząd nie uznaje Trybunału Konstytucyjnego ani niektórych wyroków Sądu Najwyższego. Ochrona zdrowia rozwalona. Wojsko Polskie ma amunicji na kilka dni wojny. Obrona cywilna nie istnieje. System podatkowy mamy jeden z najgorszych na świecie. Prąd najdroższy w Europie, a będzie jeszcze droższy, Odsetki od kredytów hipotecznych też najwyższe w całej Europie” – dodał.

Mentzen: Wystarczy, że Nawrocki robi pompki, a Trzaskowski się uśmiecha? Wierzę, że coś się zmieniło

„Obie te partie, przy uciesze swoich najbardziej zaangażowanych wyborów, pilnują tylko tego, żeby się nawzajem nawalać, kosztem Polski i Polaków. Nie zajmują się naprawą państwa. Przez te 20 lat POPiSu, nie mieliśmy istotnej reformy ochrony zdrowia, stale zmniejszały się zdolności produkcyjne naszej zbrojeniówki, podatki i przepisy były cały czas komplikowane, a zadłużenie publiczne rosło” – czytamy we wpisie Mentzena opublikowanym w mediach społecznościowych. „Jedni i drudzy podnoszą i komplikują podatki, wpuszczają do polski tysiące nielegalnych imigrantów, wdrażają Zielony Ład. A potem co kampanię wyborczą kłamią, że będą upraszczać podatki, zatrzymają imigrację i chcą rewizji Zielonego Ładu. A po wyborach? Podnoszą i komplikują podatki, wpuszczają imigrantów i wdrażają Zielony Ład” – dodał polityk.

Zdaniem kandydata Konfederacji „tak długo jak wyborcy będą wybierać tych patopolityków, będziemy mieli dalej patopaństwo, które organizuje patodebaty, ale nie potrafi zająć się niczym poważnym”.

„Obydwu tych plemion się nie przekona. Im wystarczy to, że Nawrocki robi pompki, a Trzaskowski się uśmiecha. Ale wierzę, że ludzi chcących, żeby wreszcie coś się w Polsce zmieniło, żeby wreszcie było normalnie, jest po prostu więcej” – zaznaczył Mentzen. „Wystarczy sprawić, żeby jeden z nich nie wszedł do drugiej tury i cały ten ich układ szlag trafi. Wtedy wreszcie, po tylu latach, coś się w Polsce zmieni. A my musimy Polskę zmienić, jak my tego nie zrobimy, to nikt za nas tego nie zrobi!” – dodał.

Dlaczego doszło do debaty prezydenckiej w Końskich?

Rafał Trzaskowski wyzwał Nawrockiego na debatę w nagraniu, które umieścił w serwisie X 9 kwietnia. Kandydat KO zaproponował, by debata odbyła się w Końskich 11 kwietnia o godzinie 20:00.