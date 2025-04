Zdaniem Schetyny debata pokazała, że „nieobecni nie mają racji” oraz że „przegranymi będą Mentzen i Zandberg”. Polityk podkreślił także, że „zaskoczyła go kompletna programowa flauta Karola Nawrockiego”. - On nie jest przygotowany do tego, żeby odpowiadać. W wariancie jeden na jeden przy zderzeniu z Rafałem Trzaskowskim nie przeżyłby tego dzisiaj - stwierdził.

Marcin Horała: Debata w Końskich? Nawrocki wiarygodny, Trzaskowski zmienia zdanie

O debacie w TVN24 mówił także Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości. - Przede wszystkim Karol Nawrocki jest w swoich wypowiedział wiarygodny. Jeżeli Karol Nawrocki mówi, że jest przeciwny paktowi migracyjnemu to jest przeciwny: był dzisiaj, wczoraj i przedwczoraj - powiedział polityk.

- Jak słusznie zauważył Krzysztof Stanowski, dzisiaj się wylosował bardziej prawicowy Rafał Trzaskowski, co się wstydzi flagi LGBT, pod którą maszerował wiele razy przez Warszawę, ale po tym, jak mu ją zabrała pani Magdalena Biejat, to na koniec pan Trzaskowski pytany o inną sprawę, zaczął się wypowiadać, jak to on będzie promował prawa LGBT – stwierdził Horała. - Tak w zasadzie jest w każdej sprawie: prawo-lewo, prawo-lewo. Słusznie się spytał Karol Nawrocki, właściwie kim jest pan Rafał Trzaskowski i jakie on ma poglądy w ogóle i co on sądzi, czy on jest tęczowy, czy zielony. Pewnie tak, ale trochę się tego wstydził podczas debaty i kluczył, jak mógł - dodał.

Dlaczego doszło do debaty prezydenckiej w Końskich?

Rafał Trzaskowski wyzwał Nawrockiego na debatę w nagraniu, które umieścił w serwisie X 9 kwietnia. Kandydat KO zaproponował, by debata odbyła się w Końskich 11 kwietnia o godzinie 20:00.

Wcześniej, pod koniec marca, na debatę do Końskich zaprosił Trzaskowskiego Karol Nawrocki. Po umieszczeniu przez Trzaskowskiego wpisu z 9 kwietnia w serwisie X, Nawrocki odpowiedział, że jest gotów do udziału w debacie. Postawił jednak jeden warunek – dopuszczenie do debaty również innych telewizji poza TVP, TVN i Polsatem. Jego sztab doprecyzował potem, że chodzi o udział w debacie również stacji telewizyjnych TV Republika i wPolsce.