Instrumentalizacja migracji, która stanowi poważne i rzeczywiste zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa, a podejmowane dotąd środki okazały się niewystarczające do jej wyeliminowania – to wskazane przez MSWiA przesłanki do wprowadzenia czasowego zawieszenia prawa do azylu na polsko-białoruskiej granicy. „Rz” poznała uzasadnienie do jego wprowadzenia. Decyzją premiera Donalda Tuska przepisy weszły w życie w ubiegły czwartek.

Jakie są jego efekty? W ciągu pięciu dni Straż Graniczna na dwóch odcinkach granicy – podlaskim i nadbużańskim – odmówiła ochrony międzynarodowej pięciu cudzoziemcom. Wszyscy pochodzili z państw Afryki – Erytrei, Etiopii, Somalii i Gwinei. To czterej mężczyźni i jedna kobieta. Osoby te zawrócono na Białoruś. – Kolejne dwie osoby, kobiety w ciąży z wyłączonej z zakazu grupy wrażliwej, przekroczyły polską granicę. Ich wnioski o ochronę zostały przyjęte – mówi „Rz” kpt Dariusz Sienicki, rzecznik nadbużańskiego oddziału SG.

To niewiele, zważywszy na gigantyczny wzrost prób przedostania się nielegalnie na terytorium Polski notowany od marca. Tylko w ubiegłym miesiącu takich prób było ponad 2800 (najwięcej – 837 – w punkcie Michałowo). W nadbużańskim zaledwie 260. W ciągu ostatniego weekendu funkcjonariusze z Podlasia odnotowali ich około 560 m.in. w Bobrownikach, Lipsku, Narewce, Kuźnicy. W okolicy Płaskiej cudzoziemcy używali pontonu, by przekroczyć granicę na Kanale Augustowskim, w pobliżu Bobrownik i Michałowa próbowali przejść przez rzekę Świsłocz.

Nasiliły się także ataki zorganizowanych grup migrantów. Jak podkreśla major Katarzyna Zdanowicz, rzeczniczka podlaskiej SG, „migranci posiadali przy sobie kamienie, którymi rzucali w polskie służby”. Uszkodzono służbowy samochód Straży Granicznej. W poniedziałek liczba prób nie malała, było ich ponad 150. – Większość osób, widząc naszych mundurowych, wycofywała się w głąb Białorusi – dodaje Zdanowicz. To cudzoziemcy, którzy chcą nielegalnie dostać się do państw Europy i nie są zainteresowani złożeniem wniosku o ochronę w Polsce.