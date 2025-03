Gość Jacka Nizinkiewicza oszacował, że dokładność sondaży to ok. 5 proc. - Zatem jeśli różnica sondażowa między tymi dwoma kandydatami nie przekracza istotnie 5 proc., to wszystko się może zdarzyć, a w tej chwili mamy od pewnego czasu sondaże, w których Mentzena dzieli od Nawrockiego mniej niż 5 proc. - wskazał. - Sytuacja jest dynamiczna. Przed nami jeszcze kilka tygodni do 18 maja, tu się dużo może wydarzyć - podkreślił.

Wybory prezydenckie. Dlaczego rośnie poparcie dla kandydata Konfederacji?

Prof. Dudek był pytany o wzrost poparcia dla Sławomira Mentzena i ewentualne sondażowe przeszacowanie kandydata Konfederacji. - To, co w tej chwili się dzieje, to nie jest efekt nagłej zmiany, tylko rezultat kilkumiesięcznego procesu, który zaczął się gdzieś w okolicach grudnia, kiedy Mentzen zaczął coraz wyraźniej zyskiwać popularność w sondażach, ale było to też widać na spotkaniach, których on odbywał rekordową liczbę i ciągle odbywa – odparł. Dodał, że „ogromna aktywność” Mentzena i „rekordowa” liczba organizowanych przez niego spotkań, to jeden z powodów wzrostu poparcia dla lidera Konfederacji.

Wybory prezydenckie. Sławomir Mentzen, kandydat Konfederacji na spotkaniu z wyborcami w Mikołowie Foto: PAP/Kasia Zaremba

- Ale oczywiście to by nie wystarczyło. On musiał zyskać kosztem kogoś i tu przede wszystkim marszałek Hołownia padł jego ofiarą - powiedział Antoni Dudek. - On wydaje się odebrał Hołowni znaczną część wyborców, którzy chcą odejścia tak zwanego duopolu – kontynuował. Zdaniem politologa, przeciwnicy systemu, w którym raz rządzi PO, a raz PiS opowiadali się częściowo za Mentzenem, a częściowo za Szymonem Hołownią, liderem partii Polska 2050. - Teraz, jak się wydaje, większość przeciwników duopolu uznała, że z Hołowni już nic nie będzie i przerzuciła swoje głosy na Mentzena – ocenił rozmówca Jacka Nizinkiewicza dodając jednocześnie, że dobre notowania Mentzena wynikają także ze słabości Karola Nawrockiego. - Widać wyraźnie, że kandydat PiS-u ma znacząco mniejsze poparcie niż samo Prawo i Sprawiedliwość. To spowodowało, że pewna grupa potencjalnych zwolenników kandydata PiS-u uznała, że lepszy będzie kandydat Konfederacji – powiedział prof. Dudek.

Czy poparcie dla Sławomira Mentzena może jeszcze wzrosnąć?

Politolog wskazał przy tym, że Nawrocki ma stabilne dwadzieścia kilka procent poparcia, a wzrost poparcia dla Mentzena ma granice. - Ta granica jest niewiele powyżej 20 proc. Dalej Mentzen już nie bardzo ma skąd brać - zaznaczył.