- Biejat popełniła błąd – twierdzi jeden z parlamentarzystów Lewicy w rozmowie z Wirtualną Polską. Z kolei wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny, senator reprezentujący Lewicę, w programie „Tłit” powiedział, że ewentualne podanie się do dymisji to osobista decyzja Andrzeja Szejny. - Pewnie rozważa to i nie zdziwiłbym się, gdyby doszedł do takiego wniosku - dodał.

Kandydatka Nowej Lewicy na prezydenta Magdalena Biejat oceniła w środę w TVN24, że – na miejscu Szejny – podałaby się do dymisji. - To jest wysoki urzędnik, wokół którego gromadzą się niepotrzebne kontrowersje. To jest odpowiedzialność ministra Szejny, dlatego na jego miejscu podałabym się do dymisji i zajęłabym się wyjaśnieniem tych spraw, także ze względu na szacunek dla doskonałej roboty, którą wykonują jego koledzy i koleżanki w ministerstwie - powiedziała Biejat.

Podkreśliła, że docenia pracę wiceministra Szejny, jednak obecnie – jej zdaniem – „nie ma sensu tego przedłużać”. Argumentowała, że oświadczenie Szejny w tej sprawie zostało opublikowane zbyt późno. - My któryś dzień, jeśli nie tydzień, rozmawiamy o problemach ministra Szejny, a w tym czasie nie rozmawiamy o konkretnych sprawach, które załatwiają ministrowie Lewicy – zauważyła.

Urlop Andrzeja Szejny „co najmniej do wyborów prezydenckich”?

Tego, jak długo potrwa urlop Andrzeja Szejny nie wiedzą też politycy Nowej Lewicy, rozmówcy portalu Wirtualna Polska. - Myślę, że urlop będzie trwał wiele tygodni. Nie wykluczam, że co najmniej do wyborów prezydenckich. A jeśli wątpliwości będą się pogłębiały, to powrót Szejny do MSZ będzie stał pod znakiem zapytania – powiedział jeden z nich.