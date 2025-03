Ziobro odpowiada Bodnarowi: Masz rozumek Puchatka

Czytaj więcej Prawo karne Prokurator Ewa Wrzosek zabrała głos ws. przesłuchania Barbary Skrzypek Prokuratur Ewa Wrzosek odniosła się do okoliczności przesłuchania Barbary Skrzypek - zmarłej w sobotę wieloletniej współpracowniczki lidera PiS, Jarosława Kaczyńskiego. Wrzosek mówiła o zdenerwowaniu samym faktem przesłuchania i problemach ze wzrokiem, ale w jej opinii „to nie jest stan zdrowia, który uniemożliwia przeprowadzenie czynności procesowej".

Ziobro odpowiada Bodnarowi. " Nie ma kwestii, czy będziesz za to siedział"

W poniedziałek wieczorem w obszernym wpisie na X polityk Prawa i Sprawiedliwości podtrzymał swoje słowa, ponownie nazywając ministra sprawiedliwości „gangsterem i bandytą” i wymieniając jego rzekome przestępstwa, podkreślając m.in. łamanie przez Bodnara "elementarnych zasad obiektywizmu, wymaganych przez prawo".

„Za to wszystko nieuchronnie odpowiesz karnie. A jeśli myślisz, że ujdzie Ci to płazem, to – wbrew profesorskiemu tytułowi – masz rozumek Puchatka albo jesteś najbardziej naiwnym człowiekiem w Polsce. Nie ma kwestii, czy będziesz za to siedział – jest tylko pytanie, kiedy. I to nastąpi szybciej, niż myślisz…” - kończy Ziobro.