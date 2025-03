Donald Trump w orędziu świętuje burzliwy początek kadencji, ignoruje krytykę

Przemówienie było stronnicze, pogłębiające podziały w narodzie, uderzające w Amerykę, która ledwo co podnosi się po wyzwaniach gospodarczych i pandemii – słychać w komentarzach na temat orędzi Donalda Trumpa ze strony sympatyków Partii Demokratycznej. Tymczasem konserwatywni komentatorzy oraz sympatycy Donalda Trumpa mówią: „to jest to, na co czekaliśmy”.