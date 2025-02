Awantura w Białym Domu. Reakcje polityków PiS

Kazimierz Smoliński, partyjny kolega Czarnka, zwrócił uwagę na konsekwencje braku podpisania umowy między Waszyngtonem a Kijowem. „Bardzo źle, że umowa USA-Ukraina nie została podpisana. Jest to fatalna informacja dla Europy”. Zaznaczył, że postawę Zełenskiego ocenia krytycznie, ponieważ „to jemu powinno głównie zależeć na tej umowie, tak ważnej dla Ukrainy”. „W zamian pozwolił sobie na kłótnię z prezydentem USA. Nieodpowiedzialne” – przekonywał, dodając w kolejnym wpisie, że „jeśli umowy nie będzie, to Ruscy z czasem pokonają Ukrainę”. „Z braku umowy najbardziej cieszy się Putin" – zaznaczył.



Patryk Jaki: Wołodymyr Zełenski? Szczyt bezczelności, który już w Polsce znamy

Patryk Jaki z Prawa i Sprawiedliwości, w wypowiedzi dla TV Republika, ostro skrytykował postawę ukraińskiego prezydenta. – Zełenski niesprowokowany przez nikogo, zaczął atakować gospodarzy w Białym Domu – powiedział. – To jest szczyt bezczelności, który myśmy już widzieli, znamy, jako Polacy, którzy tak mocno mu pomogli. Ten człowiek niestety bardzo szkodzi sprawie, która jest istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa naszego kraju – mówił wiceprezes PiS, zauważając, że „Trump podkreślił bardzo jasno, że Polski będzie bronił”.



W podobnym tonie wypowiedział się Michał Wójcik, p.o. wiceprezesa PiS, podobnie jak Jaki wcześniej polityk Suwerennej Polski. „Jedziesz jako gość do gospodarza, który cię zaprasza i wspiera. Atakujesz go i pouczasz w obecności innych. Nie wyrażasz wdzięczności. Po spotkaniu dajesz wpis w mediach społecznościowych, że w sumie dziękujesz. To poważne?” – napisał w serwisie X.



Marek Jakubiak, poseł koła Wolni Republikanie i kandydat na prezydenta RP, komentując wizytę prezydenta u Trumpa stwierdził, że „trafiła kosa na kamień”. „Tak można podsumować stękania Zełenskiego” – napisał.



Poseł Konfederacji: Zamiast rozmowy o pokoju, Wołodymyr Zełenski chciał gadać o kontynuowaniu wojny

Głos zabrał również Konrad Berkowicz z Konfederacji, podkreślając różnicę w podejściu Donalda Trumpa i Joe Bidena do polityki zagranicznej. „Wołodymyr Zełenski zapomniał, że poleciał do Waszyngtonu na spotkanie z wytrawnym biznesmenem, a nie z oderwanym od rzeczywistości Joe Bidenem” – napisał. „Zamiast »dziękuję«, było »daj«. Zamiast pokory, były pretensje. Zamiast rozmowy o pokoju, Zełenski chciał gadać o kontynuowaniu wojny” – argumentował.