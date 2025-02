Tusk: Nie budujmy iluzji, nie jesteśmy pupilami w tym nowym rozdaniu w USA

- Ja naprawdę, niezależnie od tego, co myślę o tych ludziach, co robili przez te lata, od momentu, kiedy znowu jestem premierem polskiego rządu chcę także siebie pilnować przed jakimkolwiek wpływaniem na tempo, sposób działania prokuratury. Jesteśmy z panem ministrem Adamem Bodnarem przekonani, ze prokuratura musi być niezależna. Nie może się bać tych, których aktualnie sprawdza, i nie może też wykonywać usług wobec tych, którzy aktualnie rządzą - przekonywał Donald Tusk. - Co do sądu, w ogóle nie powinno być wątpliwości, że jego autonomia powinna być pełna, właśnie po to, by politycy wiedzieli, że są rozliczalni. Nie dlatego, że taki albo inny był wynik wyborów, ale że działa wymiar sprawiedliwości – powiedział premier.

„Trzeba wykorzystać wszystkie szanse, wszystkie możliwości” w relacjach z USA

Premier mówił też o odbywającym się w Waszyngtonie spotkaniu brytyjskiego premiera Keira Starmera z prezydentem USA Donaldem Trumpem. - Wymienialiśmy się jeszcze dwa dni temu informacjami na temat naszych rozmów. Mamy bilateralne bardzo intensywne kontakty. Na tym polega dzisiaj cała filozofia, żeby wykorzystać wszystkie szanse, wszystkie możliwości, żeby relacje Europy ze Stanami Zjednoczonymi nie pogorszyły się - przekonywał Tusk.

- Chciałbym nazwać rzecz po imieniu jednym zdaniem: rzeczywistość jest trudniejsza niż była przedtem. Ta zmiana widoczna jest gołym okiem, nie dla ekspertów, nie dla polityków, dla każdego bez wyjątku na całym świecie. Ta zmiana geopolityczna, bardzo masywna, w Waszyngtonie, jeśli chodzi o stosunek nowej administracji USA choćby do wojny, do Rosji, do Ukrainy, ona stawia przed nami zupełnie nowe wyzwania. To jest zupełnie nowa rzeczywistość, ale nie ma się co na nią obrażać, tylko trzeba sobie z nią poradzić - dodał.

- Ci, którzy mają coś do zaproponowania, do powiedzenia prezydentowi Trumpowi, powinni wykorzystać wszystkie możliwości. Dlatego byłem bardzo powściągliwy, bo tu się burza zrobiła w Polsce po tej bardzo króciutkiej rozmowie prezydenta Dudy z prezydentem Trumpem. A ja uważam, że każdy bez wyjątku powinien przekonywać prezydenta Trumpa do naszych racji. On jest dużo trudniejszym partnerem, niż jakikolwiek wcześniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych – powiedział Tusk.

- Apeluję do wszystkich w Polsce, polityków, komentatorów: nie wpadajmy z jednej strony w histerię, że to jest koniec świata, bo to nie jest koniec świata, ale żebyśmy też nie budowali sobie jakiejś iluzji, że jesteśmy liderami w tym nowym rozdaniu. Polska ma lepszą sytuację niż istotna część naszych partnerów, ale nie oszukujmy się: dla nowej administracji nie Europa jest centrum świata, nie Ukraina jest głównym problemem – stwierdził premier. - Dla nowej administracji priorytetem jest przesunięcie w stronę Pacyfiku, Chiny, kwestia Izraela, Iranu, to są ich priorytety – zauważył Donald Tusk.