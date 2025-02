Prof. Chwedoruk: Jesteśmy społeczeństwem politycznie masochistycznym

Fenomen happeningowych kandydatów

Czy polityczny outsider może dziś namieszać w wyborach? Krzysztof Stanowski startuje, by „obnażać system”, ale – jak zauważa ekspert – podobne deklaracje słyszeliśmy już wielokrotnie. „Jeśli ktoś mówi w Polsce, że chce obnażać system, że startuje w wyborach, chociaż nie jest politykiem i tak dalej, no to jest to absolutny banał.”

Profesor porównuje sytuację do przykładu z Francji: „Był we Francji znany komik Coluche, który w 1981 roku startował w wyborach. W zasadzie pan Stanowski powiedział niemal słowo w słowo to, co Coluche w swoim bardzo znanym wtedy we Francji wystąpieniu rzekł.”

Czy Polacy odwracają się od polityki?

Coraz częściej mówi się o zjawisku „news avoidance”, czyli unikania bieżących informacji. Czy oznacza to, że Polacy odchodzą od polityki? Prof. Chwedoruk nie widzi tu zagrożenia dla frekwencji wyborczej. - Informacja jest w kapitalizmie towarem, więc będziemy bombardowani nimi bez przerwy i stąd będziemy zawsze deklarować pewnego rodzaju zmęczenie, bo bardzo trudno jest przetworzyć tyle informacji, ile przy dzisiejszych środkach ich przekazywania człowiek otrzymuje – mówi prof. Chwedoruk.

Ekspert podkreśla jednak, że społeczeństwo mimo zmęczenia chętnie bierze udział w wyborach: - Zwróćmy uwagę na to, że nasze społeczeństwo, mówiąc pół żartem, jest politycznie masochistyczne. Nie lubi polityków, jest nieufne wobec partii politycznych, najchętniej nie płaciłoby pieniędzy w ogóle na polityków, uważa je za jakąś wyklętą kastę, a nie element życia społecznego. Po czym coraz liczniej stawia się przy urnach i uczestniczy w wyborach – mówi profesor.

Czy czeka nas spadek temperatury sporu politycznego?

Ekspert przewiduje, że zainteresowanie polityką w Polsce nie osłabnie. - Tu troszeczkę będzie, powiedziałbym, jak z piłką nożną, że jak ktoś pokocha jakiś klub, zacznie chodzić na jego mecze, to bardzo często sam chodzi do końca życia, a później jeszcze chodzą jego dzieci – mówi prof. Chwedoruk.