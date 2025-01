- Chyba władzy chodzi o spektakl polityczny. Jak widzę, że cztery radiowozy są wysyłane do jego miejsca zamieszkania, to ja widzę, jakby jakiegoś terrorystę ścigano. Tak się nie robi – zaznaczył. Rankiem policja pojawiła się przed domem Ziobry w Jeruzalu, ale nie zastała go tam.



Wiceprezes PiS: Oni chcą upokorzyć Zbigniewa Ziobrę

- Spektakl robi władza, wysyłając tyle radiowozów, jakby ścigała terrorystę. Oni chcą go upokorzyć. Spektakl jest robiony bo ludziom się źle żyje, bo wszystko gospodarczo leży na łopatkach – kontynuował. Wójcik mówił też o „zamachu na państwo prawa”.



- Jest nielegalny prokurator krajowy, to stwierdził uchwałą Sąd Najwyższy. Sędziów się przenosi, do innych wydziałów – wyliczał. - Trzeba przetrzymać ten trudny czas dla Polski, dla Polaków. Dojść do władzy i rozliczyć wszystkie te rzeczy, które się dzieją - mówił też. W kontekście Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości, który uzyskał azyl na Węgrzech Wójcik mówił, że w Polsce „nie może liczyć na uczciwy proces”.



Dlaczego komisja śledcza chce przesłuchać Zbigniewa Ziobrę?

Komisja badająca stosowanie oprogramowania Pegasus m.in. przeciwko byłemu szefowi sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej, Krzysztofowi Brejzie oraz liderowi AGROUnii, obecnemu wiceministrowi rolnictwa, Michałowi Kołodziejczakowi czy adwokatowi, obecnie posłowi KO, Romanowi Giertychowi, chce przesłuchać Ziobrę, ponieważ oprogramowanie do inwigilacji zostało zakupione ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którym dysponował Ziobro jako minister sprawiedliwości.

Oprogramowanie szpiegujące Pegasus png Foto: PAP

Komisja śledcza ds. Pegasusa bada legalność, prawidłowość oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.