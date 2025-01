"Zaburzenia fizyczne i psychiczne". Trump uderza w administrację Bidena i wskazuje winnych katastrofy

Wszyscy pasażerowie samolotu, który zderzył się ze śmigłowcem i wpadł do Potomaku, nie żyją. Potwierdził to podczas konferencji prasowej Donald Trump, obarczając poprzednią administrację dopuszczeniem do kontrolowania lotów osoby z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniami fizycznymi.