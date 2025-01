NBC News rano podało, że z wody podjęto cztery osoby, które przeżyły katastrofę - ale informacja ta się nie potwierdziła. O ofiarach jeszcze w nocy informowało też CNN, powołując się na swoje źródła. Ta stacja nie potwierdziła, aby ktokolwiek został podjęty z wody. „Washington Post” nieoficjalnie informował o wyłowieniu z wody pierwszych ciał, a telewizja CBS precyzowała, że z rzeki wyłowiono 18 ciał. Po kilku godzinach NBC News podało, że z wody podjęto ok. 30 ciał ofiar.



Waszyngton: Samolot zderzył się ze śmigłowcem w czasie podchodzenia do lądowania

Do zderzenia miało dojść, gdy samolot PSA Airlines podchodził do lądowania na lotnisku w Waszyngtonie – informuje amerykańska Federalna Agencja Lotnictwa (FAA). Z relacji świadków wynika, że samolot podchodził do lądowania późnym wieczorem, gdy nagle zaczął przechylać się na bok, a w rejonie dolnej części kadłuba widać było iskry (prawdopodobnie był to skutek zderzenia ze śmigłowcem).



Linie PSA realizowały lot dla linii American Airlines. Samolot leciał z Wichita w Kansas. Na jego pokładzie miało znajdować się 60 pasażerów i czworo członków załogi.