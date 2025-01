- To jest bardzo dobry kandydat - powiedział o Nawrockim Sasin. - Nie ma żadnych wpadek, jest brudna kampania prowadzona przeciwko Karolowi Nawrockiemu - przekonywał. - To mnie jakoś szczególnie nie dziwi i nie zaskakuje. Nasi konkurenci polityczni słyną z tego, że zbieranie haków, brudne kampanie, nieczyste zagrania to jest to, co zawsze stosowali - mówił były wicepremier prognozując, że im większe poparcie ma według sondaży Nawrocki, „tym te ataki pewnie będą mocniejsze”.

Czytaj więcej Polityka Nowy sondaż: Trzaskowski zyskuje, Nawrocki traci. Jak wypada Stanowski? W najnowszym sondażu prezydenckim United Surveys dla Wirtualnej Polski dwa pierwsze miejsca zajmują Rafał Trzaskowski, kandydat KO na prezydenta i Karol Nawrocki, kandydat popierany przez PiS.

Poseł PiS: Widać, że Rafał Trzaskowski może przegrać wybory

Dopytywany o sprawę apartamentu w Gdańsku Jacek Sasin powiedział, że „tu nie ma żadnej afery”. - To, co robią politycy Koalicji Obywatelskiej, jakieś insynuacje o jakichś rzekomych obyczajowych podtekstach tego apartamentu, nazywanie go jakimś „statkiem miłości”... Przypominam sobie rok 2005 i kampanię prezydencką, jak próbowano - i udało się to wtedy - załatwić takimi obyczajowymi hakami, a właściwie insynuacjami, ówczesnego kandydata lewicy na prezydenta Włodzimierza Cimoszewicza, któremu próbowano przypiąć tego typu jakieś niejasne sytuacje. Wtedy się to Tuskowi i jego ludziom udało, ale mam taki jasny przekaz: dziś to się nie uda, bo Karol Nawrocki jest silny, mocny i nie da się w ten sposób wyeliminować z tych wyborów, takimi hakami - oświadczył na antenie TVP Info poseł PiS.

Odnosząc się do tematu apartamentu Jacek Sasin ocenił, że sprawa jest wyjaśniona, a „Karol Nawrocki wszystko na ten temat już powiedział”. Były wicepremier zasugerował też, że prokuratura będzie w tej kwestii działać na polityczne zlecenie.

Czytaj więcej Polityka Sondaż: Który kandydat na prezydenta nawiązałby najlepsze relacje z Trumpem? „Który kandydat na prezydenta Polski miałby Pani/Pana zdaniem szansę na nawiązanie najlepszych relacji z Donaldem Trumpem?” - takie pytanie zadaliśmy uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl.

- Im mocniejszy będzie nasz kandydat, im większe przerażenie po tamtej stronie, że Rafał Trzaskowski może te wybory przegrać - a dzisiaj widać po sondażach, że może rzeczywiście przegrać - tym tego typu działań będzie coraz więcej. Zostanie pewnie i prokuratura, i wszystkie służby państwa zaprzęgnięte, żeby tę kandydaturę skompromitować - powiedział.