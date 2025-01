Czytaj więcej Polityka Nowy sondaż: Trzaskowski zyskuje, Nawrocki traci. Jak wypada Stanowski? W najnowszym sondażu prezydenckim United Surveys dla Wirtualnej Polski dwa pierwsze miejsca zajmują Rafał Trzaskowski, kandydat KO na prezydenta i Karol Nawrocki, kandydat popierany przez PiS.

Jacek Sasin: Osobowość Karola Nawrockiego gwarantuje jego osobowość

Jaki więc wymiar ma „obywatelskość” Nawrockiego? Sasin wskazał w tym kontekście na finansowanie kampanii. - Ta kampania będzie finansowana przede wszystkim z hojności wyborców. Apeluję do wszystkich, którzy chcą wesprzeć demokrację w Polsce, zapewnić równe szanse: wpłacajcie na kampanię Karola Nawrockiego. Uruchamiamy dzisiaj możliwość dokonywania wpłat (na kampanię wyborczą Nawrockiego - red.) - mówił.



- Nie jest partyjnym kandydatem, bo nie należy do PIS, nigdy nie był członkiem partii – mówił też Sasin. - Karol Nawrocki niczyich poleceń wykonywał nie będzie, niezależność gwarantuje jego osobowość. Takim prezydentem nie byłby, gdyby został, co się nie stanie, Rafał Trzaskowski. Trzaskowski jako wiceszef PO nie ma żadnego pola ruchu. To jest stricte partyjny kandydat - dodał.



Sasin zwrócił też uwagę, że w niedawnym wywiadzie Karol Nawrocki skrytykował działania rządu PiS w czasach COVID-u. - Karol Nawrocki jest człowiekiem, który mówi co myśli. Tam, gdzie się nie zgadza z dorobkiem naszego rządu, tam o tym mówi. Jestem przekonany, że takich wypowiedzi będzie wiele w czasie kampanii wyborczej - podkreślił.



- Karol Nawrocki prezentuje swój światopogląd, swój zestaw wartości. On w ogóle nie kalkuluje. Chce być autentyczny – mówił też Sasin pytany czy Nawrocki w kampanii nie skręca zbyt bardzo w prawo, walcząc o elektora Konfederacji.