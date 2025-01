Zacieśnia się współpraca NATO z Unią Europejską. Bodźcem powrót Trumpa

Bloomberg zauważa, że inicjatywa ta pojawiła się w czasie, gdy państwa członkowskie NATO pracują nad dozbrojeniem własnych arsenałów, po przekazaniu dużej części wyposażenia wojskowego, przede wszystkim amunicji i sprzętu.



Powrót Donalda Trumpa bodźcem dla NATO?

Innym impulsem do podjęcia tych działań okazała się wygrana Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Prezydent USA już podczas pierwszej kadencji kierował groźby wstrzymania wsparcia wojskowego dla tych państw, które nie przeznaczają wystarczająco wysokich środków na własne uzbrojenie Podczas kampanii wyborczej przed wyborami w 2024 roku natomiast, zagroził podważeniem art. 5 Traktatu NATO dotyczącego zbiorowej obrony.



Na pytanie przedstawiciela jednego z państw, które nie wywiązywały się ze swoich zobowiązań finansowych wobec NATO, czy w związku z tym państwo to nie może liczyć na ochronę NATO w przypadku np. rosyjskiej agresji, Trump odpowiedział: - Nie zapłaciłeś, jesteś przestępcą. Nie chroniłbym cię. Prawdę mówiąc, zachęcałbym ich, żeby robili, do cholery, co chcą. Musisz zapłacić. Musisz zapłacić swoje rachunki.