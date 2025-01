- Codziennie co najmniej ok. 10 dzieci traci rękę lub nogę w wyniku ataków wojska Izraela, realizującego te ataki z polecenia Beniamina Netanjahu. Polska jest zobowiązana do przestrzegania Traktatu Rzymskiego, którego jest stroną. W myśl tego traktatu w momencie, gdy Beniamin Netanjahu stanie na polskiej ziemi, powinien być aresztowany i dostarczony do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze po to, aby można było go sprawiedliwie osądzić - oświadczyła Biejat.



Magdalena Biejat o konieczności aresztowania Beniamina Netanjahu w Polsce: To kwestia sprawiedliwości

- I to jest koniec i kropka. Ta decyzja nie jest decyzją ani polskiego prezydenta, ani polskiego rządu. To efekt porozumień międzynarodowych, które podpisaliśmy, to jest kwestia sprawiedliwości oraz praworządności – dodała.



- Jeśli zgodzimy się na to, by zapewnić bezpieczeństwo Beniaminowi Netanjahu z okazji rocznicy wyzwolenia Auschwitz, to czemu również nie zaprosić Władimira Putina. Przecież również MTK wydał nakaz aresztowania wobec niego, a wojska radzieckie wyzwalały obóz w Auschwitz – mówiła też Biejat.