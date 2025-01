Przedwyborczy spór CDU i SPD o Putina. Jakiej polityki wobec Rosji chcieliby Niemcy?

Na ile prorosyjską partią jest nadal SPD?

W sumie dwie trzecie Niemców obawia się, że Rosja może zaatakować inne kraje, a nieco mniej, 61 proc., jest zaniepokojonych wciągnięciem Niemiec w wojnę w Ukrainie. Takie sondaże leżą zapewne u podstaw stanowiska prezentowanego przez Scholza przed wyborami. Musi się także liczyć z opinią części swej partii, która tradycyjnie opowiadała się za współpracą z Rosją.

Zdaniem wielu obserwatorów te wewnątrzpartyjne uwarunkowania bierze pod uwagę Olaf Scholz od samego początku wojny. Przejawiało się to ociąganiem się Berlina w dostawach sprzętu wojskowego do Kijowa – czy to artylerii, czy czołgów Leopard. Mimo to SPD nie można w żaden sposób porównywać do Alternatywy dla Niemiec (AfD) czy Sojuszu Sahry Wagenknecht (BSW), które stoją otwarcie po stronie Kremla, sprzeciwiając się pomocy militarnej dla Ukrainy. Tymczasem Niemcy są obecnie drugim po USA dostawcą sprzętu wojskowego dla Kijowa, nieznacznie wyprzedzając Wielką Brytanię.

Nie jest jasne, jakie wparcie zaoferuje Ukrainie przyszły rząd Friedricha Merza. Zapowiada zwiększenie wydatków na obronę oraz powołanie w sprawie Ukrainy grupy kontaktowej złożonej z Niemiec, Francji, Polski i Wielkiej Brytanii. Za „poważny błąd” Merz uznał niezaproszenie Donalda Tuska w październiku na rozmowy w Berlinie z udziałem Joe Bidena. Jego zdaniem było to spotkanie „starego Zachodu” przy kawie, a nie poważne rozmowy o nowych realiach geopolitycznych. Poważne rozmowy rozpoczną się zapewne dopiero po objęciu władzy w Waszyngtonie przez Donalda Trumpa.