– W tym, że nie wystawiamy 100 proc. swoich eksponatów, nie ma nic dziwnego. Część z nich będzie prezentowana na ekspozycjach czasowych. Podobnie jak robią to inne placówki – mówi Filip Frąckowiak. I dodaje, że żaden eksponat – wbrew sugestiom KRPM – nie zaginął. – Są one po prostu w magazynach – mówi.

KPRM ma też jednak szereg zarzutów dotyczących dokumentacji, w tym finansowej. Twierdzi, że sprawozdania muzeum były nierzetelne, a proste błędy matematyczne popełniono nawet „na etapie przygotowania oferty zadania publicznego”, w związku z czym „strony podpisały umowę obarczoną błędami rachunkowymi”.

Muzeum jest w trudnej sytuacji finansowej. Nieoficjalnie wiadomo, że nie przysłużyła się mu zmiana ekipy rządowej

Co dalej z Muzeum Zimnej Wojny? Z kontroli KPRM nie wynika, by negatywne wnioski miały mieć jakieś dalsze skutki dla placówki. Jednak nie jest tajemnicą, że jej sytuacja i tak jest trudna. Od tygodni alarmuje w mediach społecznościowych, że „istnienie Muzeum jest zagrożone”. „Istniejemy, tak jak każda instytucja kultury, dzięki współfinansowaniu. Odebranie go, to koniec działalności” – pisze Muzeum Zimnej Wojny.

Istnienie Muzeum jest zagrożone. Wasze wsparcie wykorzystamy na opłatę czynszu w lokalu należącym do miasta i prąd. Pomóżcie ocalić tę placówkę internetowy apel Muzeum Zimnej Wojny

Nieoficjalnie wiadomo, że finansom muzeum zaszkodziło nie tylko zakończenie wsparcia ze strony rządu, ale też spółek Skarbu Państwa, które ustąpiło po utracie władzy przez PiS. Muzeum mają szkodzić związki dyrektora z Prawem i Sprawiedliwością.