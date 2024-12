I właśnie od decyzji tej ostatniej partii swoje kandydowanie uzależnia Waldemar Witkowski. Mówi „Rzeczpospolitej”, że jeśli Razem zgłosi swojego kandydata, zrobi to też Unia Pracy. – Idealnie by było, gdyby lewica wystawiła jednego kandydata. Rozmowy jeszcze trwają, a do czasu ich zakończenia czekam z decyzją na temat mojego startu – tłumaczy.

Gdyby się na to zdecydował, na prezydenta kandydowałby co dwunasty parlamentarzysta lewicy, mającej w sumie 35 posłów i senatorów. Aspiracje prezydenckie ma jednak też lewica pozaparlamentarna, bo kandydować chce kojarzony z lewą strony sceny politycznej dziennikarz, publicysta i działacz związków zawodowych Piotr Szumlewicz. „Mam dość arbitralnych przywilejów, chaotycznego rozdawnictwa, niskiej jakości usług publicznych. Dlatego postanowiłem wystartować w wyborach prezydenckich” – ogłosił 7 grudnia w serwisie X.

Lewicowi kandydaci mają niskie poparcie w sondażach. Po co więc startują?

I raczej lewicowi kandydaci nie byliby skazani na sukces. W 2015 roku kandydatka SLD Magdalena Ogórek zdobyła 2,38 proc. głosów, co było częstym obiektem kpin polityków Nowej Lewicy. Jednak pięć lat później ich kandydat Robert Biedroń zdobył jeszcze niższe poparcie, bo 2,22 proc. Drugi z ówczesnych lewicowych kandydatów Waldemar Witkowski skończył prezydencki wyścig na drugim miejscu od końca z wynikiem 0,14 proc. głosów.