Jacek Sasin o komisji ds. Pegasusa: Praworządny obywatel nie może przed nią stawać

Jacek Sasin: Władza jest ograniczona wyrokami sądów, to podstawa trójpodziału władzy

Na uwagę, że wezwani przed komisję śledczą mogliby się po prostu przed nią stawiać i wtedy nie byliby przymusowo doprowadzani, Sasin odparł: - Jak praworządny obywatel może stanąć przed komisją, której prawomocność funkcjonowania została podważona przez Trybunał Konstytucyjny, konstytucyjny organ?



- Żaden praworządny obywatel nie może przed taką komisją stawać - dodał.



- My działamy w oparciu o wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Władza nie może mówić czego chce i działać według tego, co sobie postanowiła. Władza jest ograniczona wyrokami sądów, to jest podstawa trójpodziału władzy – przekonywał były wicepremier.



- Można nie zgadzać się z wyrokami, ale trzeba je wykonywać. Nie można mówić, że nie istnieje Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, bo jeśli tak się mówi, to znaczy, że odrzuca wszelkie ograniczenia. Władza nieograniczona staje się tyranią - ostrzegał Sasin.



Sasina pytano też o tezę, jaką w wywiadzie udzielonym „Rzeczpospolitej” przedstawił prof. Andrzej Nowak. Historyk stwierdził, że jeśli Karol Nawrocki nie wygra wyborów prezydenckich, wówczas Jarosław Kaczyński powinien odejść ze stanowiska prezesa PiS.



- Nie zgadzam się. Myślę, że to jest mówienie na wyrost, gdybanie na przyszłość, ponieważ takiej sytuacji nie będzie. Jestem przekonany, że Karol Nawrocki wybory wygra – odparł Sasin.