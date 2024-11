Limuzyny A6 i A4 firmy Audi oraz wiele modeli elektrycznych, w tym Renault Megane E-Tech, Peugeot E-Rifter i Volkswagen ID.4 – m.in. na takie samochody zdecydowało się Centrum Obsługi Administracji Rządowej w ostatnim dużym przetargu na najem aut dla rządu Donalda Tuska. Rozmach przetargu wzbudził wiele komentarzy, ale okazuje się, że wkrótce rządowy park maszynowy wzbogaci się o jeszcze kosztowniejszy pojazd. Kancelaria premiera finalizuje przetarg na zakup maszyny sprzątającej za pół miliona.

KPRM zdecydowała się na maszynę niemieckiej firmy Hako, jednego z liderów rynku urządzeń czyszczących

Z dokumentów przetargowych wynika, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wybrała ofertę firmy Hako Polska, opiewającą dokładnie na 499 750 zł brutto. Jak informuje nas zwycięzca przetargu, dostarczy on maszynę Hako Citymaster 650. Producent przestawia ją w internecie jako „prawdziwego profesjonalistę”. „To solidna i niezwykle zwrotna maszyna z innowacyjnym systemem szybkiej wymiany osprzętu i uniwersalnym zbiornikiem, która może być w pełni funkcjonalną zamiatarką” – zachwala producent.

Dla laika maszyna może przypominać niewielki samochód dostawczy. Z tyłu ma duży pojemniki na śmieci, a z przodu można doczepiać różnego rodzaju narzędzia. Z dokumentów przetargowych wynika, że KPRM zamawia pług dwulemieszowy do odśnieżania, posypywarkę do soli oraz oczywiście szczotkę walcową do zamiatania, bo to jest najważniejszym zadaniem tej maszyny, zwanej popularnie zamiatarką.

– Zamiatarki klasy Hako Citymaster, tak jak i podobne urządzenia konkurencji, to pojazdy specjalistyczne wielofunkcyjne, które w swojej podstawowej formie służą do utrzymania czystości na drogach, chodnikach, placach, skwerach itd. (zamiatają i zasysają śmieci do zbiornika), a w wersji z dodatkowym osprzętem, jak w przypadku tego przetargu, służą także do odśnieżania i posypywania piaskiem w zimie. Są to pojazdy, które spełniają wszystkie normy homologacyjne do poruszania się po drogach i są jednym z podstawowych elementów profesjonalnego utrzymania czystości w miastach i gminach – wyjaśnia Mateusz Brózda, kierownik marketingu i kierownik grupy produktów komunalnych z Hako Polska.