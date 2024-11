Zakazanie czynnemu posłowi kontaktów z innymi parlamentarzystami to precedens. Woś znalazł się w niecodziennej sytuacji. Przychodzi do Sejmu - jako czynny poseł PiS ma taki obowiązek – bierze udział w głosowaniach, posiedzeniach komisji, siłą rzeczy widuje posłów, w tym „z zakazanej listy”.

W opinii prof. Piotrowskiego zakaz jest bezprawny.

„Wobec posła na Sejm prokuratura nie może stosować środka zapobiegawczego z postaci zakazu kontaktowania się z innymi posłami na Sejm RP, który uniemożliwia normalne sprawowanie mandatu poselskiego, w tym obowiązek czynnego uczestnictwa w posiedzeniach Sejmu, wymagającą obecności i pracy w gremiach, w których są osoby z którymi zakaz kontaktu zastosowano” – napisał, wskazując, że jest to niezgodne z art. 106 konstytucji.

Uchylenie posłowi immunitetu w konkretnej sprawie nie pozbawia go „zdolności sprawowania mandatu”.

Co więcej – weryfikacja przestrzegania zakazu, byłaby karkołomna.

„Inwigilowanie posła w celu ustalenia czy nie kontaktuje się on z innymi posłami, jest formą ograniczenia wolności nie tylko posła inwigilowanego, ale także tych, z którymi realizuje on zabronione kontakty” – czytamy w opinii. To też pokusa, by wykorzystać to w rywalizacji politycznej.