Prawybory, które wyłonią kandydata Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich, odbędą się 22 listopada. Jeszcze przed ogłoszeniem, że KO wyłoni kandydata na prezydenta w prawyborach, Donald Tusk zapowiedział, że kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta przedstawi swój program 7 grudnia na Śląsku.



Wyniki prawyborów mają być znane 23 listopada. Wezmą w nich udział członkowie partii tworzących Koalicję Obywatelską - PO, Zielonych, Inicjatywy Polskiej i Nowoczesnej. Głosować będą za pośrednictwem zabezpieczonych SMS-ów. Głosowanie będzie anonimowe.



Wybory prezydenckie 2025: Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski walczą o nominację. Kto jeszcze wystartuje?

Kandydatami w prawyborach są prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i szef MSZ Radosław Sikorski. Faworytem jest ten pierwszy – Trzaskowski był już kandydatem KO na prezydenta w 2020 roku i wszedł wówczas do II tury, ulegając w niej urzędującemu prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Trzaskowski zdobył w niej wówczas 10 018 263 głosów - co było, w liczbach bezwzględnych, trzecim najlepszym wynikiem uzyskanym przez kandydata na prezydenta w wyborach organizowanych w Polsce po 1989 roku. Stronnicy Trzaskowskiego w KO wskazują, że gdyby wybory odbywały się na uczciwych warunkach, co oznacza przede wszystkim, że obaj kandydaci mieliby równy dostęp do TVP, a Telewizja Publiczna nie promowałaby otwarcie urzędującego prezydenta, wówczas Trzaskowski wygrałby wybory.



Radosław Sikorski i jego stronnicy przekonują jednak, że w obecnej sytuacji geopolitycznej to on, z racji posiadanego doświadczenia w zakresie polityki bezpieczeństwa i polityki zagranicznej, byłby lepszym kandydatem KO na prezydenta. Sondaże pokazują, że wyborcy Koalicji Obywatelskiej i koalicji rządzącej preferują Trzaskowskiego jako kandydata w wyborach, Sikorski uzyskuje natomiast większą akceptację ze strony wyborców PiS i Konfederacji. Głosy tych drugich mogą być kluczowe w II turze, w której najprawdopodobniej zmierzą się ze sobą kandydaci KO i PiS.