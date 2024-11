Trzaskowski, prezydent Warszawy i Sikorski, szef MSZ, ubiegają się o nominację Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich. KO zdecydowała, że kandydata wyłoni w prawyborach. Jego nazwisko mamy poznać 7 grudnia.



Reklama

Sondaż: Rafał Trzaskowski lepszym kandydatem od Radosława Sikorskiego? Nie wszyscy tak uważają

Z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że Trzaskowski postrzegany jest wśród ogółu wyborców jako lepszy kandydat na prezydenta niż Sikorski (43,2 proc. do 23,9 proc.). Jednocześnie 32,9 proc. badanych nie wie, który z tych kandydatów byłby lepszym prezydentem.



62 proc. Tylu wyborców koalicji rządzącej uważa Rafała Trzaskowskiego za lepszego kandydata na prezydenta niż Radosława Sikorskiego

Trzaskowski uważany jest za lepszego kandydata przez 62 proc. wyborców koalicji rządzącej i 32 proc. wyborców PiS i Konfederacji. Z kolei Sikorskiego za lepszego kandydata uważa 42 proc. wyborców PiS i 28 proc. wyborców koalicji KO-Trzecia Droga-Nowa Lewica.



Sikorski częściej wskazywany jest jako lepszy kandydat przez wyborców ze wsi (37 do 34 proc.), a Trzaskowskiego częściej wskazują wyborcy z małych (do 50 tys. mieszkańców) i większych (do 250 tys.) miast (odpowiednio 59 do 24 proc. i 52 do 24 proc.).