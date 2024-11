Prawybory w KO. Katarzyna Matusik-Lipiec wyjaśniła, dlaczego zagłosuje na Rafała Trzaskowskiego

Odnosząc się do kwestii wsparcia Krakowa dla Campusu Polska Przyszłości, Matusik-Lipiec stanowczo wyjaśniła, że nie było to „wsparcie polityczne” ani „wsparcie Campusu”, a jedynie „prezentacja i promocja miasta Krakowa” podczas tego wydarzenia. – To była promocja miasta. To element promocji. Patrzmy tak – mówiła, podkreślając, że prezydent miasta i jego zespół uczestniczyli w wydarzeniu, by promować Kraków.

W rozmowie nie zabrakło również odniesienia do Radosława Sikorskiego, który stara się zdobyć poparcie w ramach prawyborów. – Wydaje mi się, że Radosław Sikorski chce konkurować, pokazać, że może być dobrym kandydatem – zauważyła Matusik-Lipiec, jednak dodała, że Trzaskowski, ze względu na swoje dotychczasowe osiągnięcia, ma większe szanse na wygraną w wewnętrznych wyborach KO.

Prawybory w KO odbędą się w piątek 22 listopada 2024 r. Wyniki głosowania poznamy dzień później.