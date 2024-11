Dobre wiadomości dla Donalda Trumpa. Partia Republikańska blisko kontroli nad Kongresem

5 listopada Amerykanie wybrali nie tylko nowego prezydenta, którym został kandydat Partii Republikańskiej Donald Trump, ale też 1/3 składu Senatu i Izbę Reprezentantów (wyższą i niższą izbę Kongresu, amerykańskiego parlamentu).



Reklama

Po wyborach z 5 listopada Partia Republikańska ma już większość w Senacie

W Senacie Partia Republikańska odbiła większość z rąk Partii Demokratycznej – obecnie republikanie obsadzają co najmniej 52 mandaty w liczącej 100 senatorów izbie wyższej parlamentu (w wyborach z 5 listopada zyskali trzy mandaty, jest bardzo prawdopodobne że powiększą jeszcze swoją większość zdobywając mandat senatora w Pensylwanii). To mniej niż wynosi „superwiększość” 60 senatorów, pozwalająca skracać czas debaty nad danym projektem w Senacie.



Czytaj więcej Polityka Marco Rubio na czele dyplomacji USA. Ukraina schodzi na drugi plan Najważniejszym zadaniem Marca Rubio, nowego sekretarza stanu USA, będzie takie ułożenie relacji z Ameryką Łacińską, aby powstrzymać nielegalną imigrację. A także przyjęcie ostrego kursu wobec Chin. Pokój z Putinem w Ukrainie będzie tym celom podporządkowany.

Z kolei w Izbie Reprezentantów Partia Republikańska broniła większości – i już teraz może być pewna posiadania w niej 216 mandatów. To oznacza, że do większości, która wynosi 218 mandatów (Izba Reprezentantów liczy 435 członków) brakuje jej dwóch kongresmenów. Do obsadzenia pozostaje jeszcze 12 mandatów, 207 przypadło Partii Demokratycznej.