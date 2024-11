Prawybory w KO. Wiadomo, kogo wesprze Roman Giertych. "Ludzie szukają twardych przywódców"

W sobotę premier Donald Tusk potwierdził, że jeszcze w listopadzie członkowie Koalicji Obywatelskiej zadecydują w głosowaniu, kto zostanie kandydatem na prezydenta. W prawyborach w KO wezmą udział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz szef MSZ Radosław Sikorski.

Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych Roman Giertych, który opublikował "list do przyjaciół z Koalicji Obywatelskiej".

Roman Giertych o prawyborach prezydenckich w KO: Przed nami decyzja o charakterze absolutnie kluczowym

„Przed nami decyzja o charakterze absolutnie kluczowym: wybór kandydata, który zada ostateczny cios temu Imperium Zła, które Kaczyński utworzył przez 8 lat w naszym kraju. Bez Prezydenta RP sprawy praworządności, rozliczenia (ułaskawienia!), odsunięcia skompromitowanych kadr utkną na mieliźnie. Nie mamy absolutnie żadnego wyboru: musimy wygrać wybory prezydenckie” – czytamy we wpisie Romana Giertycha opublikowanym na Facebooku. „To na nas decyzją przewodniczącego Donalda Tuska spada odpowiedzialność za ten wybór. Poczujcie ciężar tej decyzji! W imieniu milionów wyborców KO mamy zaszczyt i obowiązek wybrać tego jednego, który ma największe szanse wygrać. Nasz błąd może kosztować Polskę recydywę zła. Nasze zwycięstwo będzie zwycięstwem każdego z nas. To my mamy dokonać wyboru spośród dwóch kandydatów wskazanych przez premiera” – dodał.

Pisząc o Radosławie Sikorskim i Rafale Trzaskowskim polityk podkreślił, że KO "ma dwóch wspaniałych ludzi”. „Wykształconych, inteligentnych, prawych i doświadczonych. Ich poparcie w sondażach jest praktycznie identyczne (poniedziałkowy United Survey II tura Trzaskowski 55.8%, a Sikorski 54.1%). Podobnie wychodzi w sondażach wewnętrznych, ale to nie sondaże wygrywają wybory. Wiemy jak sondaże preferowały kandydatkę Demokratów i jak to się skończyło. To my musimy wybrać tego, który ma największe szanse wygrać, kierując się własnym rozumem i wyczuciem” – wskazał Giertych.