Prezydent Duda nie leci na spotkanie z Donaldem Trumpem w jego rezydencji

Pawlak nie uściślił, czy do wizyty w ogóle nie dojdzie, a może jest w planach, lecz w innym terminie.

Jak wcześniej podała „Gazeta Wyborcza”, powołując się na własne źródła, wylot prezydenta zaplanowano na godzinę 22:00. „Informacje o wylocie prezydenta do Miami potwierdziliśmy w dwóch niezależnych źródłach. Andrzej Duda miał udać się do posiadłości Donalda Trumpa w Mar-a-Lago, gdzie amerykański prezydent elekt organizuje powyborcze przyjęcie. Z naszych informacji wynika, że kancelaria Dudy pośpiesznie rozpoczęła przygotowania do wylotu” - napisano.

„Impreza prezydencka” w Mar-a-Lago

Jak podała "GW", w rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie miała odbyć się "impreza prezydencka Trumpa", gdzie gościć miał także prezydent Węgier Viktor Orbán.

Czytaj więcej Wybory w USA Andrzej Duda pogratulował Donaldowi Trumpowi. „Dokonałeś tego!” Prezydent Andrzej Duda był jednym z pierwszych światowych przywódców, który wysłał gratulacje Donaldowi Trumpowi po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Gratulacje przesłał także premier Donald Tusk.

Gratulacje na platformie X

W środę rano, gdy okazało się, że to Donald Trump a nie Kamala Harris zostanie prezydentem USA, prezydent Andrzej Duda był jednym z pierwszych, którzy gratulowali Trumpowi. "Gratulacje, panie prezydencie Donaldzie Trumpie. Dokonałeś tego" - napisał polski prezydent na platformie X.