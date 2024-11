Żołnierze przybyli wcześniej (z punktu widzenia prawa nielegalnie), ale ratyfikację przygotowano najwyraźniej z myślą o amerykańskich wyborach, by pokazać Waszyngtonowi, że nic się nie zmienia w rosyjskiej polityce.

– USA są w stanie przyczynić się do zakończenia konfliktu (…) ale tego nie można zrobić w jedną noc – mówił rzecznik Kremla, nawiązując do przedwyborczych przechwałek Trumpa, że zakończy wojnę rosyjsko-ukraińską w jeden dzień.

Kreml liczy, że Trump przerwie pomoc Ukrainie. Ale czy to jest możliwe

„Trump ma jedną cechę przydatną dla nas – jako biznesmen do szpiku kości nienawidzi wydawania pieniędzy na … idiotycznych sojuszników” – pisał w internecie wiecznie nietrzeźwy były premier i prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew, w trakcie gdy Trump wygłaszał pierwsze przemówienie zwycięzcy w wyborach.

Wsparcia nie można momentalnie zatrzymać, nagle go wyzerować ekspert RAND Corporation Samuel Charap

Mimo wszystkich rozczarowań z nowym prezydentem USA Kreml bowiem nadal – ale po cichu – liczy, że przerwie on pomoc Ukrainie i zmusi w tej sposób Kijów do kapitulacji, by zakończyć wojnę.

– Wsparcia nie można momentalnie zatrzymać, nagle go wyzerować. Jednym ze sposobów otrzymywania broni przez Ukrainę były kontrakty między rządem USA a przedsiębiorstwami amerykańskiego przemysłu obronnego w interesach armii ukraińskiej. Wiele z nich ma charakter długoterminowy: podpisywano je od 2022 roku, a wykonywane były po wielu miesiącach. Takie dostawy będą kontynuowane, nie zważając na nic, bo pieniądze wydano i firmy mają prawne zobowiązania – tłumaczy ekspert RAND Corporation Samuel Charap.