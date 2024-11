Dotychczas publikowane prognozy wskazywały, że wybory prezydenckie nie rozstrzygną się w I turze – prowadzący w sondażach Rafał Trzaskowski uzyskuje poparcie na poziomie ok. 35 proc. Wybory rozstrzygnęłyby się w I turze, gdyby jeden z kandydatów zdobył co najmniej 50 proc. plus jeden głos.



Reklama

Sondaż: Jakie warianty II tury sprawdzono w najnowszym sondażu prezydenckim?

W badaniu United Surveys dla Wirtualnej Polski spytano więc o to, na kogo Polacy zagłosowaliby w II turze, gdyby mierzyli się w niej: Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki, Radosław Sikorski i Karol Nawrocki oraz Rafał Trzaskowski i Szymon Hołownia.



Rafał Trzaskowski jest najbardziej prawdopodobnym kandydatem KO w wyborach prezydenckich – choć ostateczną decyzję w sprawie kandydata KO ma ogłosić 7 grudnia na Śląsku. O nominację prezydencką Koalicji Obywatelskiej ma ubiegać się też szef MSZ Radosław Sikorski.



Z kolei wśród potencjalnych kandydatów PiS na prezydenta wymienia się prezesa IPN Karola Nawrockiego, ale też byłego ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, byłego ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, europosła Tobiasza Bocheńskiego i posła, byłego wojewodę zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego. Jarosław Kaczyński mówił w ubiegłym tygodniu, że kandydata PiS poznamy w drugiej połowie listopada, po dodatkowych badaniach zleconych przez PiS. Kaczyński podkreślał, że PiS chce wybrać kandydata, który ma szansę na zwycięstwo w w II turze.