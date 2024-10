Razem podjęło decyzję ws. rozwodu z Nową Lewicą. Donald Tusk skomentował

Kongres Partii Razem, który obradował w weekend, podjął decyzję o opuszczeniu parlamentarnego klubu Lewicy i powołaniu koła Partii Razem. – W nadchodzącym tygodniu złożymy wniosek o utworzenie tego koła tak, by na pierwszym listopadowym posiedzeniu występować już samodzielnie jako partia Razem – zapowiedziała posłanka tego ugrupowania Marta Stożek.

Trzy dni wcześniej wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat, senatorka Anna Górska oraz posłanki: Joanna Wicha, Dorota Olko i Daria Gosek-Popiołek ogłosiły, że opuszczają partię Razem. Jak wskazały na konferencji prasowej, decyzja o wyjściu z klubu Lewicy „właściwie już zapadła”, a kongres miał „po prostu ją przypieczętować”. Parlamentarzystki zapowiedziały jednocześnie, że pozostaną w klubie Lewicy, ale nie zapisują się do żadnego ugrupowania.



Razem wychodzi z klubu Lewicy. Politycy komentują

Decyzja Razem wywołała lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. Politycy Nowej Lewicy na ogół wyrażają nadzieję na dalszą współpracę, już nie formalną. „Powodzenia! To nie żegnajcie, ale - mam nadzieję - do zobaczenia!” – napisał Robert Biedroń, współprzewodniczący NL. „Idąc do wspólnego celu, czasem obiera się różne drogi. Dziękuję Partii Razem za dotychczasowe działania, powodzenia i do zobaczenia na niejednym szlaku!” – to z kolei komentarz Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.



– Rząd Donalda Tuska zawodzi kolejne grupy rodaków. Tak wygląda rzeczywistość po roku rządów Tuska - powiedział Adrian Zandberg po kongresie partii. Razem zdecydowało o opuszczeniu klubu parlamentarnego Lewicy.

Krok, podjęty przez kongres partii Razem, skomentował też premier Donald Tusk. „»Prawo i Sprawiedliwość« i »Razem« – te nazwy partii wymyślił ktoś obdarzony nieprzeciętnym poczuciem humoru. Czarnego” – napisał szef rządu na Twitterze.