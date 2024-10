Czy wybory w Gruzji zostały sfałszowane? Dziwne różnice w wynikach głosowania

Ale Gruzińskie Marzenie z kretesem przegrało we wszystkich komisjach wyborczych, otwartych poza granicami kraju, w 42 państwach. W sumie dostało tam 17,7 proc. głosów i zajęło trzecie miejsce, za opozycyjnymi Koalicją na rzecz Zmian i Jednością (dawną partią siedzącego w więzieniu byłego prezydenta Micheila Saakaszwilego). – To oznaka tego, że ci ludzie (wyborcy za granicą) mają za mało informacji. Wiecie, zalewa ich potok dezinformacji, propagandy. Koniec końców jeśli nie możecie zobaczyć na własne oczy, co się dzieje w kraju, znacznie łatwiej wierzycie tej propagandzie – wyjaśniał premier Kobachidze.

Nie wytłumaczył natomiast, jak to się stało, że jego partia nie wygrała w stolicy ani w żadnym z dużych miast Gruzji. Dodatkowo jej wyniki były prawie identyczne z exit pollami telewizji Inmedi, znanej z przychylności wobec rządu. Ale dwie inne stacje (Mtavari i Formula) podawały, że Gruzińskie Marzenie zdobędzie co prawda najwięcej głosów, ale tylko 40–42 proc. Wszystko to wywołało znaczne podejrzenia co do uczciwości systemu liczenia głosów.

Obserwatorzy sugerują fałszowanie wyników, ale oficjalnie tak nie mówią

– Oczywista falsyfikacja rezultatów wyborów w Gruzji czyni niemożliwym uznanie ich prawomocności. Fałszując wybory, nie można stać się częścią Unii Europejskiej, można za to znaleźć się w objęciach Rosji – już oświadczył szef komisji spraw zagranicznych estońskiego parlamentu Marko Mihelson.

Pozostali międzynarodowi obserwatorzy wyborów w Gruzji zachowują jednak znacznie większą wstrzemięźliwość. Przedstawiciel OBWE Patrick Allizard mówił na przykład: – Choć wybory zapewniły wyborcom szeroki wybór, ale widać na nich było silną polaryzację i na sytuację wpływały przyjęte ostatnio ustawy (o „agentach zagranicznych” – red.). Ogólnie kandydaci mogli swobodnie prowadzić swoje kampanie. (…) Ale szczególny nacisk był na pracowników administracji i „budżetówki”. Również rejestracja wyborców w dniu głosowania budzi znaczne wątpliwości.

Do każdego punktu dodał jakieś „ale”, jednak nie uznał wyborów za sfałszowane.