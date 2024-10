Rosja latami infiltrowała Gruzję. Kreml mógł wyłączyć prąd i internet?

Agencja Bloomberga informuje, że w latach 2017-2020 Rosja zhakowała między innymi gruzińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Finansów, Bank Narodowy i najwięksi dostawcy energii i usług telekomunikacyjnych, a także Centralną Komisję Wyborczą.

Reklama

Z tekstu "Jak rosyjscy szpiedzy zhakowali całą Gruzję" wynika także, że szpiegostwo miało dać Moskwie możliwość manipulowania kluczową infrastrukturą Gruzji – między innymi sieciami energetycznymi oraz komunikacyjnymi. Jak zauważają dziennikarze Bloomberga, Kreml miał – i prawdopodobnie wciąż ma – niezwykle dużą władzę w tym kontekście – gdyby Rosja uznała bowiem, że Gruzja zmierza w kierunku, który jej nie odpowiada, byłaby w stanie wyłączyć Gruzinom nawet prąd czy internet.

Doniesienia te – jak zauważa agencja – są bardzo niepokojące. Zwłaszcza teraz – 26 października w Gruzji odbędą się bowiem kluczowe wybory parlamentarne.

Rosja przez lata szpiegowała Gruzję. Przeprowadzi ataki na infrastrukturę krytyczną, jeśli wybory doprowadzą do zmiany władzy?

Jak podaje Bloomberg, Rosjanie mieli szukać w infrastrukturze krytycznej Gruzji luk. Chodzi między innymi o sieci terminalu naftowego Batumi. "Do października 2019 roku włamano się do kilku systemów, w tym inteligentnych kamer" – czytamy. Co więcej, rosyjski Główny Urząd Wywiadowczy (GRU) włamać się miał również do gruzińskiej Centralnej Komisji Wyborczej (CKW). Jak zauważa agencja, dzięki temu "prawdopodobnie uzyskał dostęp do niektórych ważnych kont e-mail".