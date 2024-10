Kogo wspiera Elon Musk - Donalda Trumpa czy siebie?

Musk wychodzi na scenę przy dźwiękach muzyki, jaka towarzyszy kandydatom na prezydenta. To spektakularne wydarzenia. Choć z racji tego, że urodził się w Afryce Południowej i nie może startować na stanowisko prezydenta, niektórzy zastanawiają się, czy aby on sam nie ma ambicji politycznych.

Musk będzie miał wpływ na rząd albo będzie w „czarnej dziurze”

W ubiegłym tygodniu, na wiecu w Pensylwanii, gdzie wystąpił w złotej czapce z napisem „Make America Great Again”, tłumaczył, dlaczego z biznesowego punktu widzenia popiera Trumpa. – Potrzebujemy rozsądnych przepisów. SpaceX szybciej wybuduje gigantyczną rakietę, niż rząd wyda licencję. Jeżeli obecny trend duszenia innowacji przez nadmierną regulację nie zostanie odwrócony, to nie dotrzemy na Marsa – mówił miliarder, który ma aspiracje, by kształtować życie ludzkie poprzez chipy domózgowe, roboty w domu, samochody samosterujące czy rakiety do kolonizacji planet.

Musk zakłada, że jeżeli Trump wygra, to on na tym zyska, bo będzie miał wpływ na to, jak rząd potraktuje przepisami jego imperium technologiczne. Jeżeli przegra, jak sam mówi, będzie w „czarnej dziurze”. Stąd ta polityczna inwestycja jest jego najryzykowniejszą.

Starzy miliarderzy konserwatyści popierają Trumpa

Elon Musk stał się ostatnio najwidoczniejszym amerykańskim miliarderem, który popiera Trumpa. Do grona tego można też zaliczyć przedstawicieli starszej generacji donorów republikańskich, takich jak spadkobierczyni fortuny hazardowej Miriam Adelson, która przekazała prawie 100 milionów dolarów na kampanię Trumpa, Timothy Mellon, który w tym roku wsparł go 125 milionami dolarów, inwestor giełdowy John Paulos, właściciel kasyn w Las Vegas Steve Wynn czy Ike Perlmutter, były szef Marvel Entertainment.

Nowa elita z Doliny Krzemowej