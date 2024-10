Minister pracy: Na ten element strategii migracyjnej się nie zgadzamy

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk: Premier Donald Tusk zmienił narrację w sprawie prawa do azylu

Jednocześnie minister pracy oceniła, że „narracja uległa pewnej zmianie” jeśli chodzi o zapowiedź zawieszenia prawa do azylu. - Premier Donald Tusk rzeczywiście powiedział słowa o zawieszeniu prawa do azylu, na takie zmiany nie moglibyśmy się zgodzić, a teraz widzimy, że dochodzi do modyfikowania tej narracji. Jeśli chodzi o odmawianie przyjmowania wniosków azylowych od bandytów, to zupełnie inna historia, niż zawieszanie prawa do azylu - zaznaczyła.



- Będziemy analizować projekty ustaw. Nie zgodzimy się na zawieszenie prawa do azylu. Nie ma jeszcze żadnych ustaw, dokumentów, które pozwoliłyby na ocenę przepisów – mówiła jednocześnie.