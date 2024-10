Bartosz Romowicz: Czy wróci handel w niedzielę? Polska 2050 będzie o to zabiegać

Jak pan widzi dogadanie się w tej sprawie z Lewicą?

Czy Lewica nas pyta o niektóre tematy typu aborcja? Nie. W tej koalicji każdy ma inne interesy. Więc jeżeli nie z Lewicą, to z innymi posłami, ale doprowadzimy tę sprawę do końca.

Myślicie też o przywróceniu handlu w niedzielę?

Z naszych badań wynika, że Polacy chcą uwolnienia handlu w niedzielę. Państwo nie ma prawa mówić ludziom, co mają robić, a czego nie robić. Jeżeli ktoś wybiera niedzielę w kościele, przy obiedzie rodzinnym w domu, ma prawo. Ale jeżeli ktoś wybiera niedzielę w sklepie, w kinie, w galerii, to też ma mieć do tego prawo.

Zwolennicy obecnej regulacji mówią, że pracownicy marketów też chcą mieć wolne.

To stworzymy takie prawo, które tych ludzi zabezpieczy finansowo. Dajmy w zamian dzień wolny albo potrójną stawkę. Nie bądźmy hipokrytami, bo wiele osób w niedziele pracuje – chociażby w centrach logistycznych. Przecież to, co kupujemy w poniedziałek w sklepie, przyjechało do niego w niedzielę. I ktoś to w nocy musiał rozładować. Naprawdę, nie meblujmy ludziom życia.

Minister Pełczyńska-Nałęcz mówi także o ograniczeniu najmu krótkoterminowego.

W moim miejscu zamieszkania najem krótkoterminowy ma dość duże znaczenie. To powoduje, że ceny mieszkań horrendalnie wzrastają i bardzo trudno wynająć mieszkanie na dłuższy okres. To musimy uregulować. Wydaje nam się, że uregulowanie najmu krótkoterminowego może doprowadzić do tego, że ludzie, którzy mają przeciętne dochody, będą mogli pozwolić sobie na mieszkanie.

To już nie meblowanie ludziom życia. Każdy może niech sam zdecyduje, co zrobi ze swoim mieszkaniem.

Nie mówimy o zakazie, ale o mądrym uregulowaniu rynku. Nie może też być tak, że osoba fizyczna wynajmująca na krótki okres, płaci mniej za odpady komunalne niż każdy inny przedsiębiorca i ma inny reżim sanitarny niż ten obowiązujący w hotelach.